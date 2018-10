Baviera | schiaffo alla Merkel | la Csu perde la maggioranza

ilgiornale

(Di domenica 14 ottobre 2018) Come largamente anticipato, incrolla la Csu, i Verdi diventano secondo partito e la Spd tracolla. Secondo gli exit poll diffusi dtv Zdf, l'Unione cristiano sociale raccoglie un magrissimo 35,5%, contro quasi il 48% di cinque anni fa, i socialdemocratici non vanno oltre il 9,5%, i Verdi balzano al 19%, l'Afd è all'11%, l'Fdp al 5%, la Linke al 3,5%. Per la Csu, che rispetto al 2013il 12,2% dei consensi, si tratta del peggior risultato dal 1950 a oggi, così come di una sconfitta storica si può parlare per la Spd. Entra per la prima volta nel Parlamento regionale dellaAlternativa per la Germania, il partito di estrema destra presente adesso in 15 dei 16 Parlamenti regionali. Entrano per la prima volta in Parlamento anche gli Elettori liberi, partito di protesta regionale che incassa l'11,5% voti. L'affluenza alle urne è stata del 72,5%, la più alta negli ...