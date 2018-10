Baviera | exit poll | Csu crolla al 35 | 5% Boom Verdi

Baviera - exit poll : Csu crolla al 35 - 5% - Verdi 19% - AfD 11% : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Baviera - exit poll : crolla Csu - boom Verdi : 18.30 Gli exit poll sulle elezioni in Baviera certificano il crollo della Csu, il partito "fratello" della Cdu di Angela Merkel: si ferma al 35,5% (47,7% nel 2013) e perde la maggioranza assoluta. boom dei Verdi con il 18,5% (8,6% nel 2013). Si affermano anche i Freie Waehler con l'11,5% mentre precipitano i Socialdemocratici con il 10% (20,6%). La destra dell'Afp, che non era ancora rappresentata nel Parlamento regionale, conquista l'11%. I ...

