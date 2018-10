Baviera | crollano gli alleati di Merkel  Giù anche l’Spd Boom Verdi | Afd all’11%

Voto in Baviera - exit poll : i conservatori crollano al 35 - 5% - boom dei Verdi : Alle elezioni bavaresi in Germania, secondo gli exit poll la Csu , conservatori , è prima ma crolla al 35,5% , 47,7% nel 2013, e perde la maggioranza assoluta. Trionfano i Verdi con il 18,5% , 8,6% nel ...

Elezioni Baviera - exit poll : crollano Csu (che resta prima) e Spd. Boom dei Verdi - AfD per la prima volta in Parlamento : Alle Elezioni bavaresi, la Csu è prima ma crolla al 35,5% (47,7% nel 2013) e perde la maggioranza assoluta, stando agli exit poll delle 18 divulgati da Ard. Trionfano i Verdi con il 18,5% (8,6% nel 2013). Ottimo risultato anche per i Freie Waehler 11,5% (9). Precipitano i Socialdemocratici con il 10% (20,6%). Alternative fuer Deutschland, che non era ancora rappresentata nel Parlamento regionale conquista l’11%. I liberali raggiungono il 5% ...