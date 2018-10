BAVIERA AL VOTO Risultati elezioni in diretta | Csu ‘accusa’ Merkel “scoperto il lato

BAVIERA al voto - l’Europa guarda a Monaco : La Germania sta cambiando, e così le inclinazioni politiche nel suo elettorato. Il voto in Baviera potrebbe decretare la fine del bipolarismo, l'Unione di centrodestra Cdu-Csu e il centrosinistra dell'Spd si sono ripartiti il potere dal dopoguerra ma in futuro potrebbe non essere più così facile...

Si vota in BAVIERA - la Csu trema : il voto moderato non comanda più : È il Land più esteso della Germania , tre volte la Lombardia, , il più ricco, il più cattolico, il più antico, probabilmente il più bello e, sicuramente, il più orgoglioso: la Baviera. Una popolazione ...

BAVIERA al voto - l'Europa guarda a Monaco : Il sindaco di Monaco di Baviera, l'Oberbürgermeister Dieter Reiter del partito socialdemocratico Spd, sabato sera ha tenuto in comune una festa speciale alla quale sono stati invitati soltanto i ...

BAVIERA al voto - con i conservatori mai così in crisi : In bavarese si dice Mia san mia! (Noi siamo noi!). È il motto con cui si rivendica l'orgoglio identitario e la propria diversità rispetto al resto della Germania (e non solo). Tra i simboli di tale diversità c'è anche un partito, la Csu, che come nessun altro rappresenta la Baviera. Non è un caso che governa ininterrottamente la regione dall'inizio del secondo dopoguerra (a parte due brevi parentesi con i ...

Nel voto in BAVIERA escono i nodi dell'Ue : L'analisi dell'editorialista Guido Salerno Aletta sulle prossime elezioni in Baviera La crepa profonda che minaccia l'Unione europea non sta sulla Manica per via della Brexit, e tantomeno nella ...

SPY FINANZA/ BAVIERA - il voto che decide le sorti di Italia e Bce : Le banche centrali devono tornare in modalità espansiva per non far grippare il sistema. Ma occorre un casus belli per dar vita a questa operazione. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ Così Savona è pronto a usare Draghi per salvare l'Italia, di M. BottarelliLETTURE/ Crisi della FINANZA, a 10 anni dal crac l'etica non basta, di G. Fabi