Basket | Serie A1 femminile | Napoli vince ad Empoli dopo una partita rocambolesca | Broni e

Risultati 2ª giornata Serie A Basket – Prima gioia per Brescia - Venezia demolisce Pistoia : Prima vittoria in campionato per Brescia che supera Reggio Emilia dopo un match combattuto: successo in scioltezza per Venezia sul campo di Pistoia Dopo i successi di Sassari nel lunch match, e di Cremona e Milano nelle prime due sfide del pomeriggio, la seconda giornata della Serie A di Basket prosegue con altre due sfide interessanti. Nella Prima, Brescia supera Reggio Emilia per 83-79. I padroni di casa riscattano la sconfitta ...

DIRETTA / Cantù Trento (risultato live 0-0) streaming video tv Rai : palla a due! (Basket Serie A1) : DIRETTA Cantù Trento, info streaming video e tv Rai: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaBancoDesio, nella seconda giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 20:15:00 GMT)

DIRETTA/ Pistoia Venezia (risultato finale 69-97) streaming video e tv : colpaccio Reyer (Basket Serie A1) : DIRETTA Pistoia Venezia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaCarrara ed è valida per la seconda giornata nel campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 20:11:00 GMT)

Diretta/ Pistoia Venezia (risultato live 48-65) streaming video e tv : fine 30'! (Basket Serie A1) : Diretta Pistoia Venezia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaCarrara ed è valida per la seconda giornata nel campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:51:00 GMT)

Risultati 2ª giornata Serie A Basket – Milano immortale - Bologna cade dopo un finale Thriller : ok Cremona : Grande successo per l’Olimpia Milano che rimonta la Virtus Bolgona e trionfa in un emozionante 4° periodo di gioco: vittoria anche per Cremona che batte Avellino dopo il successo di Sassari su Varese nel lunch match, la seconda giornata della Serie A di Basket prosegue con altri due incontri capaci di regalare emozioni e spettacolo. Cremona bissa il successo dell’esordio contro Trento, firmando la seconda vittoria stagionale, la prima fra ...

Diretta / Brescia Reggio Emilia (risultato live 60-67) streaming video tv : ribaltone Reggio (Serie A Basket) : Diretta Brescia Reggio Emilia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 2^ giornata (oggi domenica 14 ottobre)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:07:00 GMT)

DIRETTA / Brescia Reggio Emilia (risultato live 42-39) streaming video e tv : ritmi serrati (Serie A Basket) : DIRETTA Brescia Reggio Emilia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 2^ giornata (oggi domenica 14 ottobre)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 18:47:00 GMT)

Diretta / Brescia Reggio Emilia (risultato live 27-21) streaming video e tv : primo allungo (Serie A Basket) : Diretta Brescia Reggio Emilia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 2^ giornata (oggi domenica 14 ottobre)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 18:11:00 GMT)

Basket - Serie A Sassari rompe il ghiaccio : 71-60 su Varese : Banco di Sardegna Sassari-Openjobmetis Varese Sassari trova la prima vittoria in campionato, al PalaSerradimigni, la squadra di Esposito resiste alla tenacia di Varese e smuove la sua classifica. ...

Basket Serie A - 2ª giornata LIVE : La domenica della 2ª giornata di Serie A si è aperta con la vittoria di Sassari su Varese nel match di mezzogiorno. Segui LIVE il resto del turno Cremona-Avellino LIVE Bologna-Milano LIVE Brescia-...

Diretta/ Brindisi Pesaro streaming video tv : il protagonista in campo. Orario (Basket Serie A1 - 2^ giornata) : Diretta Brindisi Pesaro, info streaming video e tv: Orario e risultato live della partita che si gioca al PalaPentassuglia per la seconda giornata nel campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 16:55:00 GMT)

Diretta/ Virtus Bologna Olimpia Milano streaming video e tv : parla coach Pianigiani (Serie A Basket) : Diretta Virtus Bologna Olimpia Milano info streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A per la 2^ giornata (oggi 14 ottobre)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 15:50:00 GMT)

Basket - Serie A : Sassari-Varese 71-60 : Il Banco di Sardegna Sassari non stecca all'esordio casalingo in LegaBasket. Nel lunch match al PalaSerradimigni, valido per la seconda giornata di campionato, la squadra di coach Vincenzo Esposito ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Sassari supera agevolmente Varese 71-60 : Terminato il secondo anticipo della 2a giornata di Serie A 2018-2019. Al PalaSerradimigni di Sassari la Dinamo ha battuto senza difficoltà la Openjobmetis Varese con il punteggio di 71-60. Da segnalare la prestazione super di Scott Bamforth, autore di 24 punti (8/13 al tiro), 3 rimbalzi e 3 assist. Agli ospiti non bastano gli ottimi Ronald Moore e Aleksa Avramovic, rispettivamente 18 e 19 punti per loro, con il serbo che ha anche recuperato 4 ...