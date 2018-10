Basket | Serie A | Sassari-Varese 71-60

Basket - Serie A 2018-2019 : Sassari supera agevolmente Varese 71-60 : Terminato il secondo anticipo della 2a giornata di Serie A 2018-2019 . Al PalaSerradimigni di Sassari la Dinamo ha battuto senza difficoltà la Openjobmetis Varese con il punteggio di 71-60 . Da segnalare la prestazione super di Scott Bamforth, autore di 24 punti (8/13 al tiro), 3 rimbalzi e 3 assist. Agli ospiti non bastano gli ottimi Ronald Moore e Aleksa Avramovic, rispettivamente 18 e 19 punti per loro, con il serbo che ha anche recuperato 4 ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Torino batte Trieste 86-74 non senza qualche problema : Si è concluso da poco l’anticipo della 2a giornata di Serie A 2018-2019 . Di fronte al PalaRuffini si sono ritrovate la Fiat Torino e l’Alma Trieste , con i padroni di casa che si sono imposti con il risultato di 86-74 alla fine di un match più combattuto di quanto non direbbe il punteggio. A fare la differenza in negativo è stata sicuramente la cortezza della panchina di Trieste , a cui mancava anche Justin Knox. Il primo quarto ...

