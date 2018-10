Basket | Serie A | Sassari batte Varese | trascinata da un grande Bamforth

sportfair

A: la Dinamo muove la classifica dopo la sconfitta nella prima giornata di campionato, vittoria su A: nell'anticipo di mezzogiorno di questa domenica di campionato, ha superato sul parquet di casa. Il mattatore dell'incontro vinto dai sardi per 71-60, è stato autore di 24 punti in 32 minuti di utilizzo. Le percentuali al tiro hanno fatto la differenza, con i varesini un po' sottotono con il loro 34.9% dal campo, troppo poco per portare a casa una vittoria in trasferta. Avramovic, con i suoi 19 punti, è stato il miglior marcatore dei varesini. Entrambe le squadre sono dunque a 2 punti in classifica dopo la seconda giornata di gare.