Basket | 2a giornata Serie A 2018-2019 | Milano | Venezia e Cremona uniche a due vittorie

Risultati 2ª giornata Serie A Basket – Brindisi stende Pesaro senza patemi - Cantù non lascia scampo a Trento : Si è conclusa la seconda giornata del campionato di Serie A di Basket, vittorie per Brindisi e Cantù contro Pesaro e Trento Si conclude con le vittorie casalinghe di Brindisi e Cantù la seconda giornata del campionato di Serie A di Basket maschile, piena zeppa di spettacolo ed emozioni. Le ultime di questa domenica le regalano le due formazioni di casa, che portano a casa il primo successo di questa stagione. I pugliesi soffrono solo nel ...

Risultati 2ª giornata Serie A Basket – Prima gioia per Brescia - Venezia demolisce Pistoia : Prima vittoria in campionato per Brescia che supera Reggio Emilia dopo un match combattuto: successo in scioltezza per Venezia sul campo di Pistoia Dopo i successi di Sassari nel lunch match, e di Cremona e Milano nelle prime due sfide del pomeriggio, la seconda giornata della Serie A di Basket prosegue con altre due sfide interessanti. Nella Prima, Brescia supera Reggio Emilia per 83-79. I padroni di casa riscattano la sconfitta ...

Risultati 2ª giornata Serie A Basket – Milano immortale - Bologna cade dopo un finale Thriller : ok Cremona : Grande successo per l’Olimpia Milano che rimonta la Virtus Bolgona e trionfa in un emozionante 4° periodo di gioco: vittoria anche per Cremona che batte Avellino dopo il successo di Sassari su Varese nel lunch match, la seconda giornata della Serie A di Basket prosegue con altri due incontri capaci di regalare emozioni e spettacolo. Cremona bissa il successo dell’esordio contro Trento, firmando la seconda vittoria stagionale, la prima fra ...

Basket Serie A - 2ª giornata LIVE : La domenica della 2ª giornata di Serie A si è aperta con la vittoria di Sassari su Varese nel match di mezzogiorno. Segui LIVE il resto del turno Cremona-Avellino LIVE Bologna-Milano LIVE Brescia-...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : negli anticipi della seconda giornata vincono Schio e Battipaglia : Si è aperta stasera la seconda giornata del campionato di Serie A1 femminile 2018-2019. Nel corso della serata, si sono giocate due partite: una ha visto vincere il Famila Schio nella trasferta di Vigarano, l’altra ha fatto registrare il successo casalingo di Battipaglia contro Torino. MECCANICA NOVA VIGARANO-FAMILA WUBER Schio 59-84 Vittoria mai minimamente in discussione, quella delle campionesse d’Italia impegnate sul campo di ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della settima giornata. Quasi completo il quadro dei quarti - domani l’Italia maschile : La settima giornata del torneo di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires testimonia l’oramai prossima fine dei giochi per quanto riguarda i gironi eliminatori. Vediamo la situazione nelle competizioni maschile e femminile: tra gli uomini, il girone A ha qualificato ai quarti di finale Slovenia e Georgia, il girone B Ucraina e Brasile, il girone C Argentina e Russia (fuori gli Stati Uniti). Tra le donne, invece, il girone ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della sesta giornata. Doppio successo degli USA al femminile - tra gli uomini bis Ucraina : La sesta giornata del Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto competere il girone B sia nel torneo maschile che in quello femminile. Non è stata impegnata l’Italia maschile, che giocherà dopodomani, tuttavia hanno messo piede in campo gli USA nel torneo femminile, vincendo ampiamente entrambe le partite. Di seguito i risultati completi: TORNEO MASCHILE – GIRONE B Venezuela-Ucraina 16-22 (Alcala e Ortega ...

Risultati Eurolega Basket 2ª Giornata – Buona la prima per Milano : Budcnost ko - l’Olimpia vince in trasferta : I Risultati della seconda Giornata dell’Eurolega di Basket: buono l’esordio dell’Olimpia Milano contro il Budcnost Dopo una prima Giornata all’insegna dei trionfi di Real Madrid, Panathinaikos, CSKA Mosca e Anadolu Efes, l’Eurolega di Basket vede scendere in campo anche l’unica squadra italiana in competizione. L’Olimpia Milano inizia col piede giusto l’avventura nel campionato continentale ...

Basket - 2a giornata Serie A 2018-2019 : si apre con Torino-Trieste. C’è Bologna-Milano - Brescia cerca la prima vittoria con Reggio Emilia : La seconda giornata della Serie A di Basket si apre con l’anticipo del sabato sera tra la Fiat Torino e l’Alma Trieste. Dopo la buona prestazione in Supercoppa, Torino non è più riuscita a confermarsi, perdendo le successive tre partite in Eurocup e campionate. Tre sconfitte arrivate tutte di misura e che dimostrano che alla Fiat manca ancora qualcosa nei momenti finali del match. Un ko per pochi punti che è anche quello che ha ...