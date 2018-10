Barcolana 50 | a Trieste vince Spirit of Portopiccolo

Il giorno della Barcolana 50 - edizione da record. E anche la difesa dei migranti veleggia a Trieste : Circa 2700 partecipanti per la regata più grande del mondo. Presente un messaggio politico: lo slogan disegnato da Marina Abramovic, presente la piattaforma Mediterranea

La Barcolana supera le 2600 barche - a Trieste è un'invasione : Così Mediterranean Shipping Company presenta la sua Psaros33, un 10 metri con il quale entra nel mondo della vela, con Jean Psarofaghis come timoniere e skipper e il professionista della vela Nicolas ...

Linea blu 13 ottobre 2018 in diretta da Trieste per la Barcolana : Mezzo secolo di sport, avventura, voglia di stare insieme. Centinaia di barche, dalle vele d'epoca agli scafi di ultima generazione, migliaia di velisti, una città vestita a festa: anche quest'anno ...

Vela – Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport – Barcolana Young : niente vento a Trieste : Inizio con nulla di fatto alla 5ª tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport - Barcolana Young : giornata nuvolosa e assenza di vento hanno dato ampie possibilità di socializzare tra i 466 partecipanti, ma poche per regatare. Numeri record a Trieste con 466 timonieri iscritti, di cui 261 cadetti (9-11 anni) e 205 juniores (12-15 anni) Partenza della 5ª tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport – Barcolana Young senza vento a ...

Trieste al centro del panorama non soltanto velico grazie alla " Barcolana " del cinquantenario : ... la regata velica più affollata del mondo che festeggia quest'anno il suo cinquantenario . Domenica 14, alle ore 10.30, sarà dato il via, preceduto dal sorvolo sulla città e sul campo di regata delle ...

Barcolana 50 : le iniziative dell' Osservatorio astronomico di Trieste : Dal mondo della scienza triestino una conferenza a più voci, organizzata dall' Osservatorio astronomico , per parlare dei rischi dell' inquinamento in mare, sulla Terra e nello spazio, della rarità di ...

Vela – Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport : a Trieste la festa della Barcolana Young : La Vela del futuro pronta per l’ultima tappa 2018 del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport : a Trieste , il 6 e 7 ottobre, la festa della Barcolana Young Con il primo week end di ottobre e la Barcolana Young organizzata a Trieste dalla Società Velica di Barcola e Grignano si concluderà il Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport 2018 dopo 5 tappe itineranti, che durante la stagione 2018 da nord a sud hanno fatto scoprire, grazie alla Vela , ...

Trieste - Generali primo sponsor della Barcolana : Per questo, come player globale presente in 50 Paesi, desideriamo contribuire ad aprirla ancora di più al mondo, portando la nostra esperienza, i nostri progetti, la nostra capacità imprenditoriale". ...