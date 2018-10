Barcellona-Inter in diretta tv | la partita di Champions League su Rai 1 il 24 ottobre

Inter Milan - Spalletti : 'Siamo in salute - importante per il derby. Poi penseremo al Barcellona' : "Ci faremo trovare pronti per il derby. Il Milan gioca un buon calcio, hanno fatto tanti punti e sono forti. Ma noi siamo in un buon momento, ci sarà da opporre il meglio della nostra squadra". Lo ha ...

Inter - continua il pressing di Barcellona e Manchester United per Skriniar : Uno dei giocatori più chiacchierati in casa Inter negli ultimi giorni è stato sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar. Arrivato dalla Sampdoria per cinque milioni di euro più bonus e il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni di euro, il giocatore ha stupito tutti con il rendimento dello scorso anno che lo ha portato ad essere considerato uno dei migliori Interpreti del ruolo in Italia e in Europa. Prestazioni che ...

Mughini attacca : 'Triplete Inter? Una fortuna da vergognarsi contro il Barcellona' : Il triplete dell'Inter nel 2010, con successo in Campionato, Coppa Italia e Champions League, continua a far discutere anche a distanza di otto anni. Ieri, durante la trasmissione Tiki Taka, infatti, si è parlato dei giocatori che hanno fatto la storia di Inter [VIDEO] e Milan, in ottica derby di Milano, che si giochera' domenica 21 ottobre alle ore 20:30. Il noto opinionista di fede juventina, Giampiero Mughini, ha sottolineato come abbia ...

Champions League – Buone notizie per l’Inter - il Barcellona rischia di perdere Luis Suarez : ecco i tempi di recupero : Il Barcellona rischia di arrivare alla doppia sfida di Champions League contro l’Inter senza Luis Suarez: ecco i tempi di recupero del bomber sudamericano Buone notizie per l’Inter in vista della doppia sfida di Champions League contro il Barcellona prevista per mercoledì 24 ottobre (in Catalogna) e martedì 6 novembre (a Milano). La squadra blaugrana potrebbe, con grande probabilità, fare a meno di Luis Suarez, infortunatosi al ...

Rafinha vuole l'Inter ma il Barcellona chiede troppo : Uno dei club che sicuramente si muovera' nella sessione invernale di Calciomercato per rinforzare la rosa è l'Inter. In questa prima parte di stagione, infatti, la squadra nerazzurra ha messo in evidenza alcuni limiti soprattutto in mezzo al campo, visto che sembra mancare un giocatore in grado di alzare il tasso qualitativo del reparto. Non a caso la scorsa estate fino all'ultimo giorno di mercato i nerazzurri hanno provato a portare a Milano ...

Inter - le info sulla vendita dei biglietti per la trasferta di Barcellona : Il club nerazzurro ha comunicato tutte le informazioni utili all'acquisto di un biglietto per la trasferta di Barcellona, in programma il 24 ottobre. L'articolo Inter, le info sulla vendita dei biglietti per la trasferta di Barcellona è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Barcellona - Messi torna re a Wembley : tutto il mondo lo celebra dopo la notte di Champions. Ma contro l'Inter… : Dicono di lui Omaggi dalla stampa e anche dal campo, perché la celebrazione per Leo non si limita ai giornali di tutto il mondo , compresi quelli dei rivali di Madrid, . Jordi Alba a Leo ha servito ...

Inter in ansia per Skriniar : il Barcellona potrebbe presto fare un'offerta (RUMORS) : L'Inter la passata stagione è riuscita a conquistare l'ambito traguardo della qualificazione in Champions League. Uno dei protagonisti assoluti nella cavalcata verso il successo è stato senza ombra di dubbio Milan Skriniar, uno di quelli che rare volte è andato al di sotto delle aspettative dell'allenatore. Le buone giocate fornite dall'ex della Sampdoria hanno attirato le attenzioni di diversi club europei, che farebbero di tutto pur di averlo ...

Champions League - i risultati di oggi (3 ottobre). Vittorie di Barcellona e PSG - Inter e Napoli perfette : Si è conclusa la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Italiane ampiamente promosse: l’Inter ha vinto sul campo del PSV per 1-2 grazie alle reti di Nainggolan e Icardi che hanno rimediato al vantaggio di Rosario, impresa stellare del Napoli che in casa ha sconfitto il Liverpool con un gol allo scadere di Insigne. Nel girone dell’Inter, il big match tra Barcellona e Tottenham è stato vinto dai blaugrana per 4-2: ...

Calciomercato - trova conferme l’interesse del Barcellona per Piatek : I dodici gol in otto partite non possono passare inosservati, così Krzysztof Piatek, autentica rivelazione di questo inizio di stagione, ha iniziato a raccogliere l’interesse di diversi top club europei. Uno di questi è proprio il Barcellona, che secondo il Mundo Deportivo segue da tempo e con attenzione l’attaccante polacco. I tifosi del Genoa iniziano a tremare, anche perché il potere d’acquisto dei catalani non si fermerà di ...

Barcellona - rottura interna : è scontro tra Messi e Piquè : Barcellona – Un avvio di campionato piuttosto particolare quello del Barcellona. I blaugrana, primi in classifica, sono protagonisti del peggio avvio di una capolista nel campionato spagnolo. La squadra di Valverde guarda tutti dall’alto in basso (appaiata in classifica col Real Madrid a quota 14), ma non è reduce dalle sue solite partenze sprint. Una […] L'articolo Barcellona, rottura interna: è scontro tra Messi e Piquè proviene da Serie ...

L'Inter rischia di perdere Skriniar : il Barcellona potrebbe presentare un'offerta : L'Inter, nonostante alcune difficolta', lo scorso anno è riuscita a strappare la qualificazione in Champions League all'ultima giornata, con il successo nello scontro diretto contro la Lazio. Una cavalcata che ha visto tra i principali protagonisti il centrale slovacco, Milan Skriniar, probabilmente l'unico a giocare sempre al di sopra della sufficienza, oltre a essere l'unico a disputare tutte le trentotto partite di campionato. Le prestazioni ...