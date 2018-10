Barbara d' Urso interviene al Tg5 delle 13 | La domenica vinciamo la sfida degli

Mara Venier contro Barbara D'Urso : 'C'è qualcuno che dice che i dati d'ascolto non sono veri' : Volano stracci tra le signore della domenica. Già sui social Barbara D'Urso e Mara Venier si erano lanciate frecciatine in merito agli ascolti dei loro programmi della domenica pomeriggio , ma se fino ...

Alessandra Amoroso corteggiata da Barbara d’Urso : il gesto della conduttrice : Barbara d’Urso vuole Alessandra Amoroso come ospite? Il gesto a Domenica Live A Domenica Live e Pomeriggio 5 le canzoni di Alessandra Amoroso non mancano mai. Ma nella puntata del 15 ottobre 2018 si è fatto davvero un abuso della discografia della cantante di Amici. Da Trova un modo – ultima hit estratta dal nuovo […] L'articolo Alessandra Amoroso corteggiata da Barbara d’Urso: il gesto della conduttrice proviene da ...

FABRIZIO CORONA VS Barbara D'URSO/ "Perché quella faccia da Ken Umano non parla del tema della settimana?" : FABRIZIO CORONA vs BARBARA D'URSO: video, ex re dei paparazzi all'attacco contro la conduttrice di Domenica Live. "Perché non parla dell'argomento della settimana? Sembra il Ken Umano"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 20:15:00 GMT)

Di Maio da Barbara d'Urso contro Fabio Fazio/ “Più libertà in tv Berlusconi che non da giornalisti snob Rai” : Luigi Di Maio a Domenica Live "contro" Fabio Fazio: "più libertà da Barbara d'Urso che non dai giornalisti snob". Attacca la Rai e ‘difende’ la tv di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 18:39:00 GMT)

Mara Venier - Grecia Colmenares fa la gaffe con Barbara d'Urso : 'E' Domenica in' : Gelo a Domenica Live . Grecia Colmenars chiama Domenica In la trasmissione di Barbara d'Urso . Peccato che Domenica In sia esattamente la trasmissione rivale, quella condotta da Mara Venier . Brividi. ...

Domenica Live - Barbara d’Urso : frecciatina a Mara Venier dopo la gaffe di Grecia Colmenares VIDEO : Grecia Colmenares a Domenica Live, gaffe su Domenica In: stoccata di Barbara d’Urso a Mara Venier Continua lo scontro tra Domenica In e Domenica Live, così come le frecciatine tra Barbara d’Urso e Mara Venier. Anche questa Domenica la napoletana non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata alla concorrenza. Stoccata un po’ […] L'articolo Domenica Live, Barbara d’Urso: frecciatina a Mara Venier dopo la gaffe di ...

Grecia Colmenares fa una gaffe. Barbara d’Urso : “Faremo un regalo a Rai 1” : Barbara d’Urso replica a Grecia Colmenares: “Un regalo alla concorrenza” Grecia Colmenares è uno degli ospiti di punta del nuovo appuntamento di Domenica Live. Purtroppo, l’attrice più famosa delle soap opera ha commesso una terribile gaffe prima di entrare negli studi di Cologno. Cosa è successo? L’indimenticabile Manuela voleva comunicare ai suoi fan dell’ospitata al programma di Barbara d’Urso, ma ...

Barbara d'Urso e la gaffe di Grecia Colmenares/ Video : “Abbiamo fatto un regalo a Domenica In - sono generosa” : Barbara d'Urso e la gaffe di Grecia Colmenares a Domenica Live, Video. “Abbiamo fatto un regalo a Domenica In, io sono generosa”, la reazione della conduttrice(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 17:28:00 GMT)

Grecia Colmenares fa una gaffe : Barbara d’Urso : “Faremo un regalo a Rai 1” : Barbara d’Urso replica a Grecia Colmenares: “Un regalo alla concorrenza” Grecia Colmenares è uno degli ospiti di punta del nuovo appuntamento di Domenica Live. Purtroppo, l’attrice più famosa delle soap opera ha commesso una terribile gaffe prima di entrare negli studi di Cologno. Cosa è successo? L’indimenticabile Manuela voleva comunicare ai suoi fan dell’ospitata al programma di Barbara d’Urso, ma ...

MARA VENIER/ "Di Barbara d'Urso me ne frego. La Rai mi ha umiliata - a Domenica In il mio riscatto" : Ospite di Tv Talk, MARA VENIER ripercorre il passato. Non senza qualche polemica: "Mi hanno umiliata", dice a proposito dell'addio alla Rai. A Domenica In è sfida diretta con la d'Urso.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:28:00 GMT)

Barbara d’Urso e Mara Venier : domenica di confronti - ospiti e frecciatine : domenica In VS domenica Live: un’altra sfida fra Mara Venier e Barbara d’Urso Nuovo scontro tra Barbara d’Urso e Mara Venier. Uno scontro televisivo. Se molti di domenica aspettano di vedere le partite della propria squadra del cuore, c’è chi invece vorrebbe sapere quanto prima il risultato che porteranno a casa le due esperte conduttrici. […] L'articolo Barbara d’Urso e Mara Venier: domenica di confronti, ...

GIORGIO MANETTI/ L'ex Uomini e Donne "tradisce" Tina Cipollari per Barbara d'Urso? (Domenica Live) : GIORGIO MANETTI non ha abbandonato del tutto il mondo della televisione, anche se ha scelto di lasciare Uomini e Donne. Oggi sarà ospite di Domenica Live(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 04:35:00 GMT)

Barbara D'Urso vs Mara Venier/ Domenica In vince sul teatrino mediatico di Domenica Live : Selvaggia Lucarelli affronta, su il Fatto, la diatriba tra Barbara D'Urso e Mara Venier e le loro trasmissioni Domenicali. "Un crescendo di sfottò, rosicate e dispettucci"(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 23:00:00 GMT)

'Che me frega...' - Mara Venier asfalta Barbara d'Urso : dati d'ascolto - le parole di fuoco : Mara Venier a Tv Talk ha parlato a lungo della presunta rivalità con Barbara d'Urso . Presunta perché, a detta della padrona di casa di Domenica In , non c'è nessuna sfida personale: " Io sono una ...