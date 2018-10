Barbara d’Urso e Mara Venier | domenica di confronti | ospiti e frecciatine

Mara Venier demolisce in diretta tv Barbara d’Urso : come la umilia. Parole pesantissime : Mara Venier contro Barbara d’Urso: il duello si rinnova e questa volta prende il via dal sabato pomeriggio. La zia d’Italia, ospite di Tv Talk, ha commentato il primo mese di trasmissione: il suo ritorno in Rai sta avendo grande successo in termini di ascolti. E lei spiega qual è il suo segreto: “Io non ho mai nulla di scritto in trasmissione, è il mio metodo. Non perché sia particolare, ma perché io non so leggere: e così alla ...

STEFANO D'ORAZIO/ Nozze da incubo “la testimone Barbara d’Urso non arrivava! Prima notte? Neanche Siffredi…” : Un anno dopo le Nozze, STEFANO D'ORAZIO, l'ex batterista dei Pooh, racconta in un libro tutte le disavventure legate al suo matrimonio. Dai fiori, ai calzini fino a Barbara D'Urso(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 20:21:00 GMT)

Rodrigo Alves - il Ken Umano di Barbara d’Urso è stato arrestato : Arrestato Rodrigo Alves, il Ken Umano scoperto da Barbara D’Urso Nella puntata di mercoledì 10 ottobre di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha annunciato che Rodriguo Alves è stato arrestato. I motivi non sono stati svelati, anche per mancanza di tempo. Il Ken Umano è stato fermato dalla Polizia a Berlino perchè la foto sul suo passaporto non corrisponde al suo aspetto attuale. Insospettiti, gli agenti tedeschi hanno arrestato ...

Pomeriggio Cinque : «Si fece una pugnetta per telefono» - il dettaglio imbarazza Barbara d’Urso – Video : Pomeriggio Cinque “Si fece una pugnetta per telefono“. Lo scabroso dettaglio è emerso in diretta a Pomeriggio Cinque, facendo sobbalzare Barbara D’Urso dalla poltrona. Nella puntata di ieri del programma da lei condotto, la conduttrice stava ascoltando la testimonianza della signora Elvira sulla presunta relazione segreta che quest’ultima avrebbe avuto con un prete per vent’anni. Nel suo racconto, però, la donna si ...

Barbara d’Urso senza parole : imprevisto choc a Pomeriggio Cinque : Pomeriggio 5: Barbara d’Urso imbarazzata per delle dichiarazioni choc E’ appena finita una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E nella seconda parte del programma Barbara d’Urso ha affrontato con i suoi ospiti l’argomento inerente agli scandali. In collegamento con la conduttrice una donna ha parlato della sua relazione clandestina con un prete, al quale ha dato un bel po’ di soldi. Ma ad un certo punto ecco che ...

Simona Ventura e Federica Panicucci "amiche per sempre"/ Perché Barbara d’Urso e SuperSimo hanno litigato? : Barbara d'Urso ha deciso di chiudere le porte del suo programma a Temptation Island Vip e a Simona Ventura e lei non dimentica tanto che a Mattino 5...(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 15:28:00 GMT)

Federica Panicucci viene paragonata a Barbara d’Urso e non gradisce : Federica Panicucci viene paragonata a Barbara D’Urso in diretta tv e non gradisce affatto. La conduttrice di Mattino Cinque è apparsa visibilmente infastidita durante l’ultima puntata dello show, in cui uno degli ospiti ha paragonato la sua conduzione a quella della D’Urso. Le due presentatrici, come è noto, sono rivali e nei corridoi di Mediaset si vocifera che non si parlino nemmeno più. Tutto a causa di alcuni programmi ...

Pomeriggio 5 - nuova frecciatina per Alfonso Signorini? Barbara d’Urso specifica : Pomeriggio 5, nuova frecciatina ad Alfondo Signorini? Signoretti attacca e Barbara d’Urso risponde Alfonso Signorini, anche se indirettamente, continua ad essere al centro delle critiche a Pomeriggio 5. A bacchettare questa volta il direttore di Chi, però, è stato un altro noto giornalista, ovvero: Riccardo Signoretti (direttore di Nuovo TV). Quest’ultimo, nello specifico, dopo aver […] L'articolo Pomeriggio 5, nuova ...

Mara Venier con Nicola Carraro su Instagram : frecciatina a Barbara D’Urso : Mara Venier ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con il marito Nicola Carraro. A commento scrive semplicemente: “Stasera a casetta” con gli hashtag #love e #noi. L’immagine, diventata in poco tempo virale, sembra una delle tante frecciatine indirette alla ormai ex amica Barbara D’Urso. Le due conduttrici sono ai ferri corti e non si risparmiano colpi bassi. La rivalità tra Domenica In e Domenica ...

‘Domenica In’ ha vinto contro ‘Domenica Live’. Mara Venier e Barbara d’Urso hanno commentato così i dati di ascolto. Guarda le FOTO : Mara Venier e Barbara d’Urso hanno commentato i dati di ascolto delle rispettive Domenica In e Domenica Live. In sovrapposizione, L'articolo ‘Domenica In’ ha vinto contro ‘Domenica Live’. Mara Venier e Barbara d’Urso hanno commentato così i dati di ascolto. Guarda le FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.