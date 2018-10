Barbara d' Urso e la gaffe di Grecia Colmenares Video | “Abbiamo fatto un regalo a

Grecia Colmenares fa una gaffe : Barbara d’Urso : “Faremo un regalo a Rai 1” : Barbara d’Urso replica a Grecia Colmenares: “Un regalo alla concorrenza” Grecia Colmenares è uno degli ospiti di punta del nuovo appuntamento di Domenica Live. Purtroppo, l’attrice più famosa delle soap opera ha commesso una terribile gaffe prima di entrare negli studi di Cologno. Cosa è successo? L’indimenticabile Manuela voleva comunicare ai suoi fan dell’ospitata al programma di Barbara d’Urso, ma ...

MARA VENIER/ "Di Barbara d'Urso me ne frego. La Rai mi ha umiliata - a Domenica In il mio riscatto" : Ospite di Tv Talk, MARA VENIER ripercorre il passato. Non senza qualche polemica: "Mi hanno umiliata", dice a proposito dell'addio alla Rai. A Domenica In è sfida diretta con la d'Urso.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:28:00 GMT)

Barbara d’Urso e Mara Venier : domenica di confronti - ospiti e frecciatine : domenica In VS domenica Live: un’altra sfida fra Mara Venier e Barbara d’Urso Nuovo scontro tra Barbara d’Urso e Mara Venier. Uno scontro televisivo. Se molti di domenica aspettano di vedere le partite della propria squadra del cuore, c’è chi invece vorrebbe sapere quanto prima il risultato che porteranno a casa le due esperte conduttrici. […] L'articolo Barbara d’Urso e Mara Venier: domenica di confronti, ...

GIORGIO MANETTI/ L'ex Uomini e Donne "tradisce" Tina Cipollari per Barbara d'Urso? (Domenica Live) : GIORGIO MANETTI non ha abbandonato del tutto il mondo della televisione, anche se ha scelto di lasciare Uomini e Donne. Oggi sarà ospite di Domenica Live(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 04:35:00 GMT)

Barbara D'Urso vs Mara Venier/ Domenica In vince sul teatrino mediatico di Domenica Live : Selvaggia Lucarelli affronta, su il Fatto, la diatriba tra Barbara D'Urso e Mara Venier e le loro trasmissioni Domenicali. "Un crescendo di sfottò, rosicate e dispettucci"(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 23:00:00 GMT)

'Che me frega...' - Mara Venier asfalta Barbara d'Urso : dati d'ascolto - le parole di fuoco : Mara Venier a Tv Talk ha parlato a lungo della presunta rivalità con Barbara d'Urso . Presunta perché, a detta della padrona di casa di Domenica In , non c'è nessuna sfida personale: " Io sono una ...

Barbara D'Urso vs Mara Venier - parla Selvaggia Lucarelli/ "Un crescendo di sfottò - rosicate e dispettucci" : Selvaggia Lucarelli affronta, su il Fatto, la diatriba tra Barbara D'Urso e Mara Venier e le loro trasmissioni domenicali. "Un crescendo di sfottò, rosicate e dispettucci"(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 19:12:00 GMT)

Mara Venier demolisce in diretta tv Barbara d’Urso : come la umilia. Parole pesantissime : Mara Venier contro Barbara d’Urso: il duello si rinnova e questa volta prende il via dal sabato pomeriggio. La zia d’Italia, ospite di Tv Talk, ha commentato il primo mese di trasmissione: il suo ritorno in Rai sta avendo grande successo in termini di ascolti. E lei spiega qual è il suo segreto: “Io non ho mai nulla di scritto in trasmissione, è il mio metodo. Non perché sia particolare, ma perché io non so leggere: e così alla ...

Domenica In contro Domenica Live - Selvaggia Lucarelli : 'Tra Mara Venier e Barbara D'Urso ne resterà solo una' : 'Una delle faide più feroci e devastanti degli ultimi anni'. Mara Venier contro Barbara D'Urso , la sfida delle regine della Domenica in tv vista da Selvaggia Lucarelli . Chi vincerà tra Domenica In o ...

Mara Venier sbotta : “Barbara d’Urso ha i dati veri? I miei sono taroccati?” : Tv Talk, Mara Venier risponde alle frecciatine di Barbara d’Urso Oggi Mara Venier è stata ospite a Tv Talk e ha parlato abbondantemente della presunta rivalità con Barbara d’Urso. Presunta perché, a detta della padrona di casa di Domenica In, non c’è nessuna sfida personale: “Io sono una persona educata e ringrazio il competitor. Se lei […] L'articolo Mara Venier sbotta: “Barbara d’Urso ha i dati veri? I ...

Domenica Live - gli ospiti di Barbara d'Urso del 14 ottobre 2018 : Bobby Solo e la figlia e Giorgio Manetti : Nuovo appuntamento con Domenica Live . Il contenitore condotto da Barbara d'Urso è in onda Domenica 14 ottobre, dalle ore 14, su Canale 5. Anche questa settimana, ricco parterre di ospiti nel salotto ...

Maria Zarba uccisa dal marito Giuseppe Panascia? Indaga Barbara D'Urso : Ragusa - Giuseppe Panascia avrebbe ucciso la moglie Maria Zarba? La madre dei suoi quattro figli? Del caso si è occupato Pomeriggio Cinque, in onda oggi su Canale 5. Barbara D'Urso e la sua inviata ...

Pomeriggio 5 - il Ken Umano si confessa da Barbara D'Urso : la verità sconcertante sul suo arresto : Rodrigo Alves , conosciuto ai più come il Ken Umano, ha rivelato a Barbara D'Urso i motivi del suo arresto , avvenuto ieri, giovedì 11 ottobre, . 'Ciao Barbara, sono appena arrivato a Londra - ha ...

Grande Fratello Vip - confessione da Barbara D'Urso : chi ha perso la testa per la Marchesa d'Aragona : Filippo Nardi ha confessato a Pomeriggio 5 di essersi innamorato di una concorrente del Grande Fratello Vip . Il nome, anche se Barbara D'Urso glielo ha subito chiesto, non lo ha fatto ma si capisce ...