Autunno caldo da record | per le piante è ancora estate

Meteo - altro che Autunno : torna il caldo «fino a 28°» : Meteo da... pazzi: altro che autunno, il caldo torna a farsi sentire in quasi tutta Italia. Nel corso della settimana un robusto campo di alta pressione presente sull'Europa centro-orientale...

Sciopero generale a ottobre : disagi per chi viaggia in pieno "Autunno caldo" : Pubblicate le date delle agitazioni sindacali per il settore dei trasporti nel mese di ottobre: ecco le date calde

Meteo - torna il caldo ma non per molto : '30 gradi a Roma' - ma domenica sarà Autunno : Meteo, piccoli assaggi d'autunno per gran parte delle città del Centro-Nord , con soli 6-8 gradi e un risveglio decisamente fresco: questo calo delle temperature lascerà posto ad un clima via via ...

Primo assaggio di Autunno con freddo e raffiche di vento. Ma da giovedì torna il caldo : Le correnti provenienti dal nord hanno abbassato le temperature anche di 8-9 gradi. Piogge sulle Isole e giornate fresche fino a metà settimana, quando tornerà l'alta pressione

METEO - L'Autunno FERMA IL CALDO : MALTEMPO DA NORD AL SUD/ Ultime notizie previsioni : venti di Bora e temporali : MALTEMPO, allerta gialla in quattro regioni: in arrivo freddo e raffiche di vento. Le Ultime notizie: domani raffiche e temperature in calo in Romagna, Marche, Abruzzo e Molise(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 12:33:00 GMT)

Meteo - il caldo saluta l'Autunno : «In arrivo un fronte tempestoso». E crollano le temperature Previsioni : Addio estate, benvenuto autunno, salutato dal grande caldo, con temperature ancora estive e punte intorno a 30 gradi, ma già da lunedì il tempo cambierà. Secondo quanto riporta...

Equinozio d'Autunno 2018 : oggi il cambio di stagione - ma che caldo! - Meteo : Nella notte il cambio di stagione, Equinozio d'Autunno oggi 23 settembre 2018! oggi 23 settembre 2018 possiamo considerarlo il primo giorno ufficiale d'Autunno sul piano astronomico, dopo che sul...

EQUINOZIO D'Autunno/ Domani 23 settembre 2018 : oggi ultimo giorno d'estate - ma il caldo non diminuisce : Autunno 2018, quando inizia la nuova stagione? La data dell'EQUINOZIO di settembre che segna la fine definitiva dell'estate. Ecco il significato di questo importante evento.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 21:39:00 GMT)

Caldo sconvolgente in Europa - dov’è finito l’Autunno? Temperature di +33°C in Germania - +30°C in Polonia - +26°C in Svezia [DATI] : Continua l’eccezionale ondata di Caldo che sta colpendo l’Europa in questo mese di Settembre: le Temperature sono aumentate sensibilmente nella zona centro/settentrionale del Continente, soprattutto tra Germania e Polonia dove molte località hanno superato il muro dei trenta gradi centigradi con picchi di +33°C in Germania. In Germania, infatti, la colonnina di mercurio ha raggiunto +33°C a Colonia, +32°C a Dortmund, Hannover, ...

Previsioni Meteo : tra caldo e temporali in settimana - poi irrompe l'Autunno : settimana ancora calda ma con qualche temporale in più! Arriva la svolta in terza decade Previsioni Meteo / L'alta pressione sub-tropicale sta pian piano invecchiando dato il suo lungo periodo di...

Astaldi - Condotte e Trevi Costruzioni - Autunno caldo dei big : Il settore Costruzioni fatica a lasciarsi la crisi alle spalle. Lo scrive l’Anci, ma lo testimoniano anche l’andamento dei titoli del comparto a Piazza Affari. Se Salini-Impregilo pur aumentando fatturato, margini e utili ha visto il titolo perdere il 27% nell’ultimo anno, Astaldi è sempre più a rischio fallimento e perde l’80% sui 12 mesi, mentre anche Trevi (-58% sull’anno) potrebbe dover elaborare ...

