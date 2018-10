Auto elettriche | cresce la vendita in Europa | in Norvegia 1 nuova auto su 3 è elettrica

Usa - il paradosso dei governatori di Trump. Tassate Auto ibride ed elettriche : Mentre in nord Italia sono scattati i divieti alla circolazione per i vecchi diesel, nel Vecchio Continente si discute sul tagliare quanto più possibile le emissioni di CO2 generate delle auto e anche il resto del mondo vira sempre più verso l’ecosostenibilità, negli Stati Uniti – che “fa mondo” a sé – le cose sembrano muoversi diversamente. Al punto che si continua a parlare, passando spesso ai fatti, di tassazione ...

Auto elettriche : la gamma Tesla : Musk l'ha definita come l'Auto più veloce del mondo, prestazioni che è in grado di ottenere grazie a tre motori elettrici e ad una enorme batteria da 200 kWh che garantisce un'Autonomia di 1.000 km. ...

Anche Gattinara fa il 'pieno' alle Auto elettriche : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Anche Gattinara fa il 'pieno' ...

Automobili elettriche. Un futuro incerto. Il Salone internazionale di Parigi : Perduta tra le piccole vetture che vengono usate per spostarsi durante le partite di golf e la scienza-fiction, l'ipotetica realtà dell'automobile elettrica è ancora incerta nell'opinione pubblica. Certo, incrociamo ogni tanto delle auto silenziose nelle strade, come la ZOE della Renault e la ...

Boom di Auto ibride elettriche in Italia : +28% negli ultimi mesi : Crescono del 28,2% le vendite di auto ibride in Italia a settembre 2018 contro lo stesso periodo dello scorso anno mentre sono più raddoppiate quelle elettriche, in controtendenza rispetto a un mercato che invece scende del 25% con un crollo di oltre il 38% per i diesel scesi a poco più di 60mila contro i quasi 98mila del 2017. E quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop sugli ultimi dati Unrae delle ...

L'Europa vuole meno CO2 e più Auto elettriche - : ... occupazionali e concorrenziali, con un forte impatto su quella fetta di società che fin qui aveva costruito su questi equilibri il proprio modo di stare al mondo. E siccome 'una transizione ...

E-GAP - arriva la ricarica on demand per le Auto elettriche : Al via a Milano il progetto di una startup interamente italiana, per ricaricare velocemente e in movimento i veicoli elettrici: non un'alternativa alle colonnine ma una comodità in più Da oggi la ...

Auto elettriche : Elon Musk lascerà la presidenza di Tesla : Elon Musk, fondatore del colosso delle Auto elettriche Tesla, non ne sarà più il presidente: è stato siglato ieri un accordo con la Sec, l’Autorità di vigilanza della Borsa statunitense, che prevede il pagamento di una multa di 40 milioni di dollari (da dividersi tra lui e il Gruppo) e la rinuncia alla presidenza per tre anni. In base all’intesa, Musk potrà però rimanere CEO della società. La Sec aveva avviato un’azione legale ...

Auto elettriche - solo il 5% delle ricariche avviene alle colonnine pubbliche : In Norvegia , dove la Nissan Leaf è stata l'Auto più venduta nel primo semestre di quest'anno e di gran lunga il mercato al mondo con la maggior penetrazione di veicoli a zero emissioni, i ...

Auto elettriche - solo il 5% delle ricariche avviene alle colonnine pubbliche : In Norvegia , dove la Nissan Leaf è stata l'Auto più venduta nel primo semestre di quest'anno e di gran lunga il mercato al mondo con la maggior penetrazione di veicoli a zero emissioni, i ...

Audi : ricarica rapida per le Auto elettriche del futuro : La casa automobilistica tedesca, Audi, ha promesso di ridurre i tempi di ricarica per i prossimi modelli della sua linea ad alimentazione elettrica e-tron. A pochi giorni di distanza dal debutto del primo SUV e-tron, che carica l’80% della batteria in 30 minuti presso stazioni da 150 kW, la casa di Ingolstadt guarda già oltre. L’annuncio Audi ha annunciato che, già fin dalla prossima e-tron GT (l’attesissima sportiva che ...

Più Auto elettriche nel mondo ma l'Italia resta indietro : Nel 2017, a livello globale, sono state vendute quasi 1,2 milioni di auto elettriche, con una crescita del 57% rispetto al 2016, erano circa 750mila, e più del doppio delle 537mila vetture elettriche ...

Le Auto elettriche sono più sicure? : Tesla Model 3 Crash Test Le auto elettriche presentano degli indubbi vantaggi rispetto a quelle a endotermiche. Tra questi vi è indubbiamente quello relativo alla semplicità del motore elettrico che è essenzialmente costituito da tre parti: statore, rotore, inverter. Costruttivamente risulta quindi molto più semplice rispetto alle quasi 2500 parti che può avere un motore a combustione. E tutto questo incide pesantemente sui costi di manutenzione ...

E-Mobility Report : nel 2017 vendute nel mondo 1 - 2 milioni di Auto elettriche - Italia in crescita ma molto lontana dai big europei : Nel 2017, a livello globale, sono state vendute quasi 1,2 milioni di auto elettriche, con una crescita del 57% rispetto al 2016 (erano circa 750mila) e più del doppio delle 537mila vetture elettriche del 2015. Un trend positivo che, secondo le previsioni, dovrebbe continuare anche nel 2018, con quasi due milioni di nuovi veicoli elettrici attesi sul mercato. In Italia si registra la stessa dinamica di crescita, ma i numeri sono ancora piuttosto ...