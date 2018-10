Australia | donna aggredita da canguro | ha un polmone perforato

meteoweb.eu

(Di domenica 14 ottobre 2018) A Millmerran, nel sudovest del Queensland, in, unaè stata attaccata da un, ed è stata ricoverata in ospedale con un. Linda Smith, 64 anni, e il marito Jim, stavano dando da mangiare, nel terreno di loro proprietà, ad alcuni canguri che soffrono le conseguenze della siccità, quando uno di loro, alto 182 cm, ha improvvisamente aggredito l’uomo che ha tentato di respingerlo: la moglie e il figlio sono intervenuti, ma l’animale ha attaccato anche lacolpendola sul fianco. Il figlio è poi intervenuto con una pala e ilè fuggito. La coppia ha riportato diverse ferite ed è stata ricoverata in ospedale con diverse fratture, mentre il figlio ha riportato alcuni lividi. Laha raccontato al Brisbane Times che ogni sera nel terreno di loro proprietà arrivano decine di canguri per essere nutriti a causa della siccità, e viene ...