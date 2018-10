Attenzione al messaggio che blocca PlayStation 4 - c’è solo un modo per difendersi : Un messaggio malevolo che riesce a bloccare completamente PlayStation 4. Questo è il problema che sta affliggendo molti giocatori, che si sono riversati in rete per testimoniare l'accaduto. Si vedono infatti diverse segnalazioni di giocatori che dicono la stessa cosa: arriva un messaggio mentre si sta giocando che, se letto, è capaci di provocare il brick della console, cioè il blocco di PS4. L'unico modo per tornare a giocare sarebbe poi ...