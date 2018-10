Assessore Cascina contro Cristina Parodi | Piena di corna Video | Sonia

Cristina Parodi - gli insulti sessisti dell' Assessore di Cascina : insulti sessisti dell'assessore di Cascina , Sonia Avolio, di Fratelli d'italia, a Cristina Parodi . Avolio, che fa parte della giunta della leghista del comune pisano Susanna Ceccardi, molto in ascesa ...

CRISTINA PARODI - Assessore Cascina : PIENA DI CORNA/ Video Sonia Avolio - arriverà la replica? : "CRISTINA PARODI sei PIENA di CORNA": CASCINA, l'attacco choc di Sonia Avolio, ASSESSORE della giunta leghista di Susanna Ceccardi in quota Fratelli d'Italia, dopo le accuse a Salvini. CRISTINA PARODI è finita inconsapevolmente al centro delle feroci polemiche di politici ed anche qualche utente social. Dopo avere rilasciato alcune dichiarazioni su Matteo Salvini, parlando di successo politico ottenuto per via dell’ignoranza del nostro ...