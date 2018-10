Ascoltiamo il grido di Carlin Petrini di Bra e contribuiamo a salvare le

cuneocronaca

: RT @Pontifex_it: Ascoltiamo il grido di tanti fratelli sfruttati per traffici criminali: non sono merce, sono persone umane, e come tali va… - MicheleLupo18 : RT @Pontifex_it: Ascoltiamo il grido di tanti fratelli sfruttati per traffici criminali: non sono merce, sono persone umane, e come tali va… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) FIORELLA AVALLE NEMOLIS - C'è una ragione per un ritorno al passato col negozio di alimentari:lancia un altrod'allarme. Non che non l'avesse già fatto. Il suo pensiero sulla ...