blogo

: Ascolti tv sabato 13 ottobre 2018 - tvblogit : Ascolti tv sabato 13 ottobre 2018 - Varych4 : Ascolti tv sabato 13 ottobre 2018 - SuperGuidaTV : Ancora record di Ascolti per #TuSiQueVales - la trasmissione è leader degli #ascoltitv del sabato sera(5.221.000 sp… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Prime Time Su Rai 1 Ulisse - Il piacere della scoperta Il rastrellamento di Roma 3.612.000 telespettatori, share 18,6%. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles .000, %. N.C.I.S. New Orleans ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 I Topi ha registrato 1.164.000 telespettatori, share 5,5%. Su Canale 5 Tu sì que vales ha registrato un netto di 5.221.000 telespettatori, share 29,3%. Su Italia 1 Olanda - Germania, UEFA Nations League, ha registrato un netto di 1.012.000 telespettatori, share 4.7%. Su Rete 4 The Transporter - La serie ha registrato 423.000 telespettatori, share 2,1%. Su La7 Little Murders by Agatha Christie ha registrato 396.000 telespettatori, share 2,4%. Su Tv8 Il film Pelham 1 2 3: Ostaggi in Metropolitana ha registrato 237.000 telespettatori, share 1,1%. Su Nove Il film Mamma Ho Preso il Morbillo ha registrato 302.000 telespettatori, ...