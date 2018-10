Ascolti tv 13 ottobre | Tú sí que vales vince la sfida del sabato sera contro Ulisse

Ascolti TV | Sabato 13 ottobre 2018. Tú sí que vales 29.3% - Ulisse 18.6%. La Nations League floppa pure su Italia1 (4.7%). Dati settimana : nelle 24 ore Rai1 16.5% - Canale 5 16.4% : Maria De Filippi e Alessandra Amoroso Su Rai1 – dalle 21.31 alle 23.52 – l’appuntamento con Ulisse di Alberto Angela ha conquistato 3.612.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.11 alle 0.38 - la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.221.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.126.000 spettatori pari al 5.2% di share mentre NCIS New ...

Verissimo vs Italia Sì - chi ha vinto? | Ascolti tv pomeriggio - 13 ottobre 2018 : Verissimo vs Italia Sì, ovvero Silvia Toffanin vs Marco Liorni. Chi ha vinto secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, sabato 13 ottobre 2018? Nel programma di Canale 5 sono giunti ospiti molto amati e che, per un motivo o per l’altro, sono al centro, da mesi, di veri e propri polveroni mediatici. Asia Argento, Nadia Toffa e Ilary Blasi si sono raccontate senza filtri al pubblico dell’ammiraglia Mediaset rispondendo così a tutte ...

Ascolti TV | Sabato 13 ottobre 2018. Tú sí que vales 29.3% - Ulisse 18.6%. La Nations League floppa pure su Italia1 (4.7%) : Maria De Filippi e Alessandra Amoroso Su Rai1 – dalle 21.31 alle 23.52 – l’appuntamento con Ulisse di Alberto Angela ha conquistato 3.612.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.11 alle 0.38 - la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.221.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.126.000 spettatori pari al 5.2% di share mentre NCIS New ...

Ascolti tv sabato 13 ottobre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Ulisse - Il piacere della scoperta | Il rastrellamento di Roma 3.612.000 telespettatori, share 18,6%. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles .000, %. N.C.I.S. New Orleans ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 I Topi ha registrato 1.164.000 telespettatori, share 5,5%. Su Canale 5 Tu sì que vales ha registrato un netto di 5.221.000 telespettatori, share 29,3%. Su Italia 1 Olanda - Germania, UEFA ...

Ascolti TV | Sabato 13 ottobre 2018. Tú sí que vales 29.3% - Ulisse 18.6% : Maria De Filippi e Alessandra Amoroso Su Rai1 l’appuntamento con Ulisse di Alberto Angela ha conquistato 3.612.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.221.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la Nations ...

Ascolti TV | Sabato 13 ottobre 2018 : Maria De Filippi e Alessandra Amoroso Su Rai1 l’appuntamento con Ulisse di Alberto Angela ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la Nations League con ...

Ascolti tv ieri - Ulisse vs Tu si que vales | Dati Auditel 13 ottobre 2018 : La prima vittoria nella sfida degli Ascolti tv fra Ulisse e Tu si que vales se l’ è aggiudicata Canale 5. Cosa è successo ieri sera, sabato 13 ottobre 2018? Come è andata la seconda sfida e chi ha vinto secondo i Dati Auditel? Quanti telespettatori, invece di ascoltare gli insegnamenti di Alberto Angela o di seguire Maria De Filippi, Belen Rodriguez, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Iva Zanicchi, si sono sintonizzati sugli altri ...

Ascolti tv 12 ottobre : Tale e quale show trionfa ancora contro Solo 2 : Ascolti tv ieri: il varietà Tale e quale show batte ancora una volta la serie Solo 2 Per la seconda volta consecutiva, il varietà di Rai 1 Tale e quale show trionfa contro la seconda stagione della serie tv Solo, con protagonista Marco Bocci. La formula del programma condotto da Carlo Conti si dimostra ancora […] L'articolo Ascolti tv 12 ottobre: Tale e quale show trionfa ancora contro Solo 2 proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv 12 ottobre? Tale e quale show trionfa ancora contro Solo 2 : Ascolti tv ieri: il varietà Tale e quale show batte ancora una volta la serie Solo 2 Per la seconda volta consecutiva, il varietà di Rai 1 Tale e quale show trionfa contro la seconda stagione della serie tv Solo, con protagonista Marco Bocci. La formula del programma condotto da Carlo Conti si dimostra ancora […] L'articolo Ascolti tv 12 ottobre? Tale e quale show trionfa ancora contro Solo 2 proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Venerdì 12 ottobre 2018. Tale e Quale Show (20.8%) doppia Solo (10.2%). Lo Speciale di Uomini e Donne al 24.9% : Tale e Quale Show 2018 - Antonella Clerici ospite di Carlo Conti (da Twitter) Su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 4.319.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 Solo ha raccolto davanti al video 2.186.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 998.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Insieme per Forza ha catturato l’attenzione di 898.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Il Principe ...

Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Ascolti tv pomeriggio - 12 ottobre 2018 : Ultimo giorno di sfida a tre fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne. Settimana prossima si ripartirà da zero. L’unica ad alzare l’asticella è stata per ora Maria De Filippi che secondo gli ascolti tv dell’altro ieri, grazie alla prima puntata speciale dedicata a Temptation Island Vip, ha portato a casa oltre 3 milioni di telespettatori. Come sarà andata, quindi, la sfida secondo gli ascolti tv del pomeriggio di ieri, 12 ...

Ascolti TV | Venerdì 12 ottobre 2018. Tale e Quale Show (20.8%) doppia Solo (10.2%) : Tale e Quale Show 2018 - Antonella Clerici ospite di Carlo Conti (da Twitter) Su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 4.319.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 Solo ha raccolto davanti al video 2.186.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 998.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Insieme per Forza ha catturato l’attenzione di 898.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Il Principe ...

Ascolti tv venerdì 12 ottobre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Tale e Quale Show (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Criminal Minds ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Il principe abusivo ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Solo 2, seconda puntata (riassunto), ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Insieme per forza ha registrato un netto di .000 telespettatori, ...

Ascolti TV | Venerdì 12 ottobre 2018 : Tale e Quale Show 2018 - Antonella Clerici ospite di Carlo Conti (da Twitter) Su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Solo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Insieme per Forza ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Il Principe Abusivo ha raccolto davanti al ...