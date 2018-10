Ascolti | nel cavallo di Troia di Ulisse c' è la De Filippi

Ascolti TV | Sabato 13 ottobre 2018. Tú sí que vales 29.3% - Ulisse 18.6%. La Nations League floppa pure su Italia1 (4.7%). Dati settimana : nelle 24 ore Rai1 16.5% - Canale 5 16.4% : Maria De Filippi e Alessandra Amoroso Su Rai1 – dalle 21.31 alle 23.52 – l’appuntamento con Ulisse di Alberto Angela ha conquistato 3.612.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.11 alle 0.38 - la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.221.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.126.000 spettatori pari al 5.2% di share mentre NCIS New ...

Il brand “Ligue 1” cresce grazie al PSG : Ascolti a +25% nel 2017/2018 : Le stelle del PSG attraggono pubblico e investitori. ascolti in crescita del 25% e diritti venduti a oltre 1,1 miliardi, +59% rispetto al ciclo precedente. L'articolo Il brand “Ligue 1” cresce grazie al PSG: ascolti a +25% nel 2017/2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti tv - Temptation Island Vip batte d’un soffio Una pallottola nel cuore 3 : Chiusura in bellezza per Temptation Island Vip che con l’ultima puntata su Canale 5 fa record di Ascolti nel prime time del 9 ottobre con 4.034.000 telespettatori (share 22.42%). Ascolti tv prime time Una vittoria davvero per un soffio, dal momento che su Rai1 Una pallottola nel cuore 3 con Gigi Proietti conquista 4.033.000 telespettatori (share 17.3%) Su La7 diMartedì di Giovanni Floris ha avuto 1.675.000 (share 7.90%), mentre su Rai 3 ...

Ascolti tv - testa a testa tra Una pallottola nel cuore 3 e Temptation Island Vip : La fiction Una pallottola nel cuore 3 strappa per un soffio la vittoria in prime time al competitor in termini di numeri di telespettatori, ma non di share: Rai1 conquista 3.805.000 telespettatori pari al 16.3% di share, mentre su Canale 5 Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 3.652.000 telespettatori pari al 20.9% di share. Ascolti tv prime time Bene su La7 diMartedì che ha registrato 1.505.000 telespettatori con uno share del 7%. ...

Ascolti TV | Martedì 2 ottobre 2018. Temptation Island Vip 20.9% - Una Pallottola nel Cuore 16.3% - DiMartedì 7% - #Cartabianca 5.7% : Temptation Island Vip - Valeria Marini Su Rai1 Una Pallottola nel Cuore 2 ha conquistato 3.805.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale 5 Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 3.652.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Rai2 Stasera tutto è possibile ha interessato 1.499.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Next ha catturato l’attenzione di 1.257.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto ...

Ascolti tv - Tu sì que vales più visto di Alberto Angela nella cappella Sistina : Con 4 milioni 761 mila spettatori ed uno share del 28.8% è lo show di Canale 5 Tu sí que vales il programma più seguito della prima serata tv di ieri. Bene anche Ulisse di Alberto Angela su Rai1 che ha conquistato 3 milioni 998 mila spettatori pari al 21% di share con una puntata dedicata alla cappella Sistina e ai capolavori del Rinascimento. Sempre in prima serata, su Rai2 l’incontro di Pallavolo Polonia-Stati Uniti ha interessato 1 ...

Barbara d'Urso regina della domenica pomeriggio : battute Venier e Parodi nella gara di Ascolti : Barbara d'Urso vince tutto e si conferma regina della domenica pomeriggio battendo le avversarie di Rai1: Mara Venier e Cristina Parodi . 'domenica live' su Canale5, infatti, ha incassato nella parte '...

Ascolti tv - intervista ad Asia Argento porta Non è l’Arena a superare Canale 5. Nel pomeriggio testa a testa tra Venier e D’Urso : “Vedere l’intervista a Jimmy Bennett mi ha fatto arrabbiare un po’ ma mi ha fatto soprattutto pena. Perché i suoi occhi erano vitrei e non c’era nessuna espressione sul suo volto. L’ho visto come un bambino che poi non è riuscito a proseguire la sua carriera, un’anima persa”, così Asia Argento ha commentato nello studio di Non è l’Arena la chiacchierata avvenuta la settimana precedente tra il conduttore e l’attore ...

Ascolti TV | Martedì 25 settembre 2018. Temptation Island Vip cresce (22.21%) e batte Una Pallottola nel Cuore (16.53%). STEP deve accontentarsi del 6.6%. A mezzogiorno : Isoardi 12.37% - Magalli 7.46-9.74% - Augias 6.92% - Palombelli 17.27% : Simona Ventura Nella serata di ieri, su Rai1 l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 3.831.000 spettatori pari al 16.53% di share. Su Canale 5 – dalle 21.34 alle 0.53 – la seconda puntata di Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 3.992.000 spettatori pari al 22.21% di share (Temptation Island Buonanotte della durata di 3 minuti: 1.231.000 – 20.83%). Su Rai2 – dalle 21.26 alle 23.53 – ...

Ascolti tv ieri - Una pallottola nel cuore vs Temptation Island Vip | Dati Auditel 25 settembre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv ieri, martedì 25 settembre 2018? Chi ha vinto fra la nuova puntata di Una pallottola nel cuore, amata fiction con Gigi Proietti e la nuova puntata di Temptation Island Vip dove a tener banco sono stati: Valeria Marini, Nicoletta Larini, Stefano Bettatini e Simona Ventura? Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati sugli altri canali del digitale terrestre per seguire i programmi offerti in prima serata? Ecco ...

Nella prima serata del lunedì ‘La Vita Promessa’ conferma il successo di Ascolti battendo il Grande Fratello Vip! Ecco i dati degli Ascolti : Era molto attesa la partenza della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata da L'articolo Nella prima serata del lunedì ‘La Vita Promessa’ conferma il successo di ascolti battendo il Grande Fratello Vip! Ecco i dati degli ascolti proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.