Area 51 | dopo 30 anni di silenzio le rivelazioni shock di un fornitore di apparecchiature

Piazza Affari maglia nera dopo lettera Ue - spread in Area 290 punti : In rosso tutte le blue chip milanesi, a partire dalle banche. Mercato in allarme anche per il tonfo di Shanghai dopo che la Banca centrale cinese ha tagliato la riserva obbligatoria per le banche locali, alimentando i timori sul ritmo di crescita dell’economia. L'euro scivola sotto quota 1,15 dollari...

Spread apre in Area 300. Borse - partenza in rosso dopo mosse della Banca centrale cinese : Attesa un’apertura negativa per le piazze azionarie europee dopo che la Banca centrale cinese ha tagliato la riserva obbligatoria per le banche locali, alimentando i timori sul ritmo di crescita dell’economia. Shanghai chiude in forte calo (-3,4%)...

Fabio Paratici lascia la Juventus?/ Ultime notizie - altro addio dopo Marotta : Agnelli - "sarà capo Area sport" : Fabio Paratici la Juventus?. Ultime notizie, voci su un altro addio eccellente dopo quello di Marotta: Andrea Agnelli frena, "sarà a capo area sport".(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 12:55:00 GMT)

La Juventus del dopo-Marotta : Paratici capo dell'Area sportiva e Nedved ancora più operativo : TORINO - Messo da parte lo stupore per l'annuncio fatto dall'ormai quasi ex amministratore delegato e direttore generale bianconero Beppe Marotta, la domanda che tifosi - ma anche addetti ai lavori - ...

Autostrade - Toninelli : «La revoca non c'è nel decreto - lavori dopo il dissequestro dell'Area» : Nel decreto legge che sta per essere portato all'attenzione del Parlamento «si prevede la nomina di un Commissario straordinario. Questi avrà il compito di porre in essere ogni azione necessaria per ...

inaugurata a cascia struttura di riabilitazione ospedaliera e residenza sanitaria assistita - la prima nell'Area del cratere dopo il sisma ... : ... sia sostenendo progetti di ricostruzione come quello che presentiamo oggi, sia promuovendo iniziative che vedono il digitale come strumento di rilancio dell'economia locale". Per Fondazione Rava, la ...

Tragedia per un gioco a Sesto San Giovanni : 15enne precipita in una condotta di Areazione - muore dopo volo di 25 metri : gioco tra ragazzi finisce in Tragedia in un centro commerciale di Sesto San Giovanni. Avevano raggiunto il tetto e stavano scappando dopo essere stati scoperti dai vigilantes. Per recuperarlo nella conduttura sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo alpino-speleologico

Crollo Ponte Genova : ferrovia ok in 20 giorni - dopo al via la pulizia Area : Il ripristino della linea ferroviaria sui binari piu’ distanti dal moncone est di Ponte Morandi puo’ avvenire in 20 giorni una volta liberate le aree interessate dalle macerie e dopo il dissequestro da parte della magistratura. Venti giorni se non ci saranno ritardi dovuti alla demolizione del Ponte. E’ quanto emerso nell’incontro che si e’ tenuto tra Rfi e le segreterie regionali dei sindacati, per fare il punto ...

Aereo disperso sulle Alpi - a bordo due persone : “Scomparso dopo aver attraversato un’Area con maltempo” : Un Aereo da turismo con due persone a bordo risulta disperso tra Valle d’Aosta e Savoia (Francia), nell’area del Monte Miravidi. Il velivolo, decollato in Germania e diretto a Marsiglia, non è arrivato a destinazione. Le ricerche sono in corso: sul versante italiano, nella zona compresa tra la cresta del Col du Breuil e la strada statale 26 del Piccolo San Bernardo, e sul versante francese, dove opera un elicottero di Lione. Per il momento ...