Arabia Saudita | caso Khashoggi | Usa e Regno Unito potrebbero boicottare conferenza su

Omicidio Khashoggi - Trump promette una punizione severa se la responsabilità è dell'Arabia Saudita : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, promette "una punizione severa" se dietro la sparizione del giornalista dissidente Saudita, Jamal Khashoggi, c'è l'Arabia Saudita. Lo ha detto lui stesso in una intervista alla Cbs."C'è molto in gioco - ha continuato Trump - e forse in particolare perché quest'uomo era un reporter". "Sarete sorpresi di sentirmi dire questo", ha aggiunto il presidente Usa, noto per i suoi ...

Per l’Arabia Saudita inizia a mettersi male : La sparizione del giornalista Jamal Khashoggi sta causando le prime conseguenze nel mondo economico e degli investimenti, e per i sauditi è una pessima notizia The post Per l’Arabia Saudita inizia a mettersi male appeared first on Il Post.

Arabia Saudita-Brasile 0-2 - decidono Gabriel Jesus ed Alex Sandro : Un buon allenamento per il Brasile che supera 2-0 a Riyad la modesta, ma orgogliosa Arabia Saudita. Match tutto sommato godibile, con gli uomini di Tite che hanno offerto sprazzi di classe grazie ad un ispiratissimo Neymar: il fuoriclasse del PSG non ha segnato, ma ha messo lo zampino entrambe le marcature della sua squadra. Tra i migliori in campo lo juventino Alex Sandro, autore del raddoppio brasiliano ed anche di numerosi spunti. Per la ...

Amichevoli internazionali - il Brasile vince col minimo sforzo : 2-0 all’Arabia Saudita [VIDEO] : Smentendo i pronostici, il Brasile vince soltanto 2-0 contro una ordinatissima Arabia Saudita. La squadra allenata da Juan Antonio Pizzi ha fatto la sua gara, provando anche a concludere, e ha concesso soltanto due gol (uno allo scadere) alla Selecao di Tite. I verdeoro sono passati in vantaggio poco prima dell’intervallo con Gabriel Jesus, servito da una palla in profondità di Neymar. Gli arabi hanno resistito nel secondo tempo, ...

Tutti gli attriti petroliferi tra America e Arabia Saudita : Roma . Il presidente Americano Donald Trump ha detto che non vede ragioni per bloccare gli investimenti della Arabia Saudita negli Stati Uniti nonostante le preoccupazioni per la morte del giornalista ...

Rafa Nadal vs Novak Djokovic in Arabia Saudita : ecco tutti i dettagli del match del 22 dicembre : Nadal vs Djokovic in Arabia Saudita: i dettagli del grande match di tennis che contribuisce allo sviluppo economico e culturale del paese medio orientale Da un paio di mesi a questa parte, l’Arabia Saudita ha promosso alcune politiche culturali, sociali ed economiche che strizzano l’occhio alla modernità e al rinnovamento. Il merito è del Principe ereditario Mohammad Bin Salman che ha promesso eventi sportivi e cinema aperti ...

L'ONU chiede all'Arabia Saudita di fermare i raid in Yemen in cui muoiono bambini - : Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia , UNCRC, ha chiesto all'Arabia Saudita di fermare i raid aerei in Yemen durante i quali muoiono i bambini, si legge in un comunicato a ...

Jamal Khashoggi svela l’altra faccia di Vision 2030 : l’Arabia Saudita offre concessioni - ma aumenta la repressione : Sono passati nove giorni dall’ingresso dell’editorialista Jamal Khashoggi nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul. Da allora, di lui non c’è più traccia. Secondo la ricostruzione fatta da un alto ufficiale dei servizi turchi al New York Times, il giornalista Saudita sarebbe stato ucciso e fatto a pezzi da un team di agenti inviati da Riyad. Inoltre, il Washington Post, quotidiano per cui Khashoggi scriveva, ha ...

Ma l’Arabia Saudita non stava cambiando? : Dietro all'assurda sparizione del giornalista Jamal Khashoggi c'è il principe Mohammed bin Salman, lo stesso delle patenti alle donne e degli annunci sull'Islam moderato The post Ma l’Arabia Saudita non stava cambiando? appeared first on Il Post.

Kashoggi - USA vs Arabia Saudita/ Ultime notizie - interviene anche l’Ue “Investigazioni complete e trasparenti” : Il caso Jemal Khashoggi, scomparso o ucciso a pezzi? Ultime notizie, prove 007 Usa contro l'Arabia Saudita: "MBS ordinò la cattura del giornalista anti-Riad". anche Trump sapeva?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:05:00 GMT)

Mistero Khashoggi - il giornalista scomparso che imbarazza l'Arabia Saudita : Chi ha ucciso Jamal Khashoggi è una domanda la cui risposta inquieta il cuore del Golfo, l'Arabia Saudita, la monarchia più potente che il giovane Mohammed bin Salman ha promesso al mondo di rinnovare. Jamal Khashoggi era un giornalista Saudita che