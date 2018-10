Anticipazioni per i Samsung Galaxy con Android Pie | come cambieranno 3 app proprietarie

Elementary 6 su Rai2 - Anticipazioni 13 e 20 ottobre : un attacco al distretto mette in pericolo il Detective Bell? : Nuovo appuntamento con Elementary 6 su Rai2 nella seconda serata di sabato. Dopo gli episodi in prima assoluta delle squadre di NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans, è il turno del Detective Holmes e della sua fidata Watson. Il distretto di polizia è sotto attacco batteriologico, ma sotto il pericoloso gesto si nasconde ben altro. Infatti si tratterà di un diversivo per rubare i server e rivendere al miglior offerente le informazioni contenute in ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip : un grande segreto sta per essere svelato : grande Fratello Vip, Anticipazioni esplosive: un concorrente nasconde un grande segreto Alfonso Signorini è stato chiaro, dando le ultime Anticipazioni del grande Fratello Vip: un concorrente sta nascondendo un grande segreto che lui molto presto ci svelerà. Per mantenere alta la curiosità dei telespettatori e dei suoi seguaci di Instagram, ha pubblicato questa stories particolare: “Settimana […] L'articolo Anticipazioni grande ...

Il Segreto Anticipazioni - puntate spagnole : un nuovo amore per Severo : anticipazioni spagnole Il Segreto: Severo, nuovo amore Severo Santacruz ha riabbracciato finalmente il piccolo Carmelito. Irene, la giornalista giunta a Puente Viejo, aveva accudito il bambino e dovrà farlo ancora. Il figlio di Candela, dato ad Irene, dopo che il suo Ruben era morto per la stessa malattia della madre si era abituato alla sua tata. Ricordiamo che la giornalista per curarsi da una grave patologia, aveva lasciato Ruben in un ...

I TOPI / Anticipazioni del 13 ottobre 2018 : Sebastiano trova un nuovo business per il clan : I TOPI, Anticipazioni del 13 ottobre 2018, su Rai 3. Carmen si avvicina al giorno della laurea, il progetto edile di Sebastiano viene bloccato da un operaio zelante.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 10:09:00 GMT)

Solo 2 - Anticipazioni penultima puntata 19 ottobre : Marco e Bruno alleati per Agata? : Solo 2 torna in onda con la seconda puntata e si prepara già ad un vero e proprio colpo di scena che potrebbe cambiare le sorti di Marco. Quest’ultimo ha deciso di dire no ai suoi uomini e rimanere nella famiglia Corona per salvare Agata come promesso ma sul suo cammino si frappongo tanti ostacoli a cominciare da Lena che fa saltare il primo tentativo per mettersi al sicuro portando a casa della merce da usare come controparte. Il tempo ...

Solo 2 - Anticipazioni terza puntata : una pericolosa alleanza : anticipazioni Solo 2, terza puntata: Agata è libera Ascolti deludenti per la prima puntata di Solo 2 andata in onda una settimana fa: l’esordio della seconda stagione della fiction con Marco Bocci, infatti, è stato seguito Solo da 2.507.000 telespettatori pari all’11,29% di share. La serata è stata vinta da Tale e Quale Show. Cosa succederà nella terza puntata di Solo 2? Marco Pagani, infiltrato nella famiglia mafiosa dei Corona, ...

SOLO 2/ Anticipazioni seconda puntata : la svolta cupa e noir del personaggio di Marco : Lo scorso venerdì sera si sono aperti i battenti della seconda stagione di “SOLO”, la fiction TV con protagonista Marco Bocci, nella parte di un infiltrato.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 20:32:00 GMT)

Solo 2/ Anticipazioni seconda puntata : la sconvolgente scoperta di Marco - Bruno Corona è vivo! : Lo scorso venerdì sera si sono aperti i battenti della seconda stagione di “Solo”, la fiction TV con protagonista Marco Bocci, nella parte di un infiltrato.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 17:22:00 GMT)

Tu si que Vales - Anticipazioni sabato 13 ottobre : super ospite : sabato 13 ottobre 2018 andrà in onda una nuova puntata di Tu si que Vales, programma condotto da Belen Rodriguez insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. La giuria, invece, è composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Iva Zanicchi. Anche quest’anno il programma della De Filippi conferma di essere il leader assoluto del sabato sera, stracciando la concorrenza delle altre reti. Per la prossima puntata, ...

Anticipazioni Verissimo - ospiti sabato 13 ottobre 2018 : Asia Argento per la prima volta dalla Toffanin : sabato 13 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, programma condotto nella fascia pomeridiana da Silvia Toffanin. La produzione ha annunciato ospiti eccellenti per la prossima puntata. Per la prima volta nello studio di Verissimo ci sarà Asia Argento, l’attrice travolta dallo scandalo Bennett e cacciata da X Factor. La figlia di Dario verrà a raccontare la sua verità da Silvia Toffanin. Verissimo, Anticipazioni: gli ospiti di ...

Il segreto Anticipazioni : SAUL SI FA ARRESTARE per la morte di… : Terribili novità in arrivo per SAUL Ortega (Ruben Bernal), protagonista della telenovela Il segreto: il ragazzo deciderà infatti di costituirsi come unico colpevole per la morte di Ignacio Valquero (Juan Carlos Vellido), il padre naturale di Julieta Uriarte (Claudia Galan). Ripercorriamo insieme i passaggi della trama… Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio quando Prudencio (Josè Milan), arrabbiato per via della convivenza tra il ...

CRIMINAL MINDS 13/ Anticipazioni del 12 ottobre 2018 : un cold case vecchio di 10 anni per il BAU : CRIMINAL MINDS 13, Anticipazioni del 12 ottobre 2018, su Rai 2. Un caso di omicidio riapre delle vecchie indagini dei profiler, a caccia di un copycat. (Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 08:50:00 GMT)

Anticipazioni Pechino Express prossima puntata : una grande sorpresa per il gruppo : Pechino Express quinta puntata, le Anticipazioni sul nuovo appuntamento TV Le Anticipazioni sulla prossima puntata di Pechino Express vengono direttamente dal filmato mandato in onda alla fine della quarta che – come avrete senz’altro visto – ha visto la coppia dei Promessi Sposi salvarsi per un pelo. Un brutto momento per tutte le coppie che […] L'articolo Anticipazioni Pechino Express prossima puntata: una grande ...

NON DIRLO AL MIO CAPO 2/ Anticipazioni sesta ed ultima puntata - 18 ottobre : grossi guai per Enrico : Non DIRLO al mio CAPO 2, Anticipazioni sesta ed ultima puntata, 18 ottobre: scoperta shock per Massimo. grossi guai, invece, per Enrico. Lisa sarà dalla sua parte, Il primo episodio ha il titolo ‘Fantasmi e miraggi’e vedrà Massimo riuscire a ritrovare la cartella. L’uomo, infatti, stava letteralmente impazzendo perché al suo interno ci sono dei documenti riguardanti i casi seguiti da Enrico. All'interno di questo troverà però qualcoda che ...