Ancelotti | ' Tifosi | basta insulti negli stadi Napoli come una famiglia'

Napoli : Ancelotti - dubbi Champions. Liverpool - tifosi già in città : Cresce l'attesa per Napoli-Liverpool con Ancelotti che sta riflettendo su quale undici mandare in campo per sfruttare i pochi punti deboli dei Reds, che comunque qualche lacuna difensiva contro il ...

Ancelotti contro i tifosi della Juventus/ Video - “Cori e insulti? Mi godo la Champions del 2003” : Ancelotti contro i tifosi della Juventus, Video: “Cori e insulti? Mi godo la Champions del 2003”. Le ultime notizie: la battuta dell'allenatore del Napoli dopo l'accoglienza "turbolenta"(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 21:55:00 GMT)

Juventus-Napoli - Ancelotti critica le decisioni arbitrali e risponde ai tifosi bianconeri con uno sfottò : Nel dopo gara di Juve-Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky, soffermandosi sulle decisioni dell’arbitro Banti: “Sul rosso a Mario Rui, Banti ha preso una decisione superficiale perché non l’aveva fischiato, ha deciso dopo. I due gialli sono dettati dalla superficialità dell’arbitro”. Ancelotti è comunque soddisfatto della partita dei suoi calciatori: “Della partita sono soddisfatto. Bene ...

Ancelotti contro i tifosi della Juventus : “ricordate la Champions del 2003?” : Carletto Ancelotti ha risposto in maniera abbastanza piccata ai cori del pubblico di fede juventina, facendo riferimento alla Champions del 2003 Carletto Ancelotti ha perso oggi con il suo Napoli contro la Juventus all’Allianz Stadium. Il tecnico si è presentato ai microfoni di Skysport dopo la gara ed è stato interpellato in merito ad alcuni cori effettuati dai tifosi bianconeri contro lo stesso Ancelotti. La replica è stata ...

Napoli - Ancelotti : 'Pochi tifosi al San Paolo? Con una grande partita torneranno' : Siamo reduci da una sconfitta con la Samp, ma non è la fine del mondo, la stagione è appena iniziata. Saremo protagonisti'. SAN PAOLO PER POCHI INTIMI. 'Se ci saranno 20mila spettatori allo stadio, ...

Napoli - De Laurentiis : "Chiedo scusa ai tifosi - ma diamo tempo ad Ancelotti" : Il giorno dopo la batosta di Marassi, il patron prova a smorzare le critiche e a riportare la calma: ''Si sapeva che l'inizio sarebbe stato duro"

Napoli - De Laurentiis : 'Chiedo scusa ai tifosi - Ancelotti ha bisogno di 7/9 partite' : "Koulibaly tra i migliori al mondo, non volevamo cederlo" "Ounas è un'intuizione di Cristiano Giuntoli, mi disse che serviva comprarlo per rompere le partite perchè fa la differenza quando non si ...

Moggi rivela : 'Ancelotti maiale? Ecco cosa risposi ai tifosi della Juventus' : Luciano Moggi , ex dg della Juventus , ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport . Ecco uno stralcio dedicato al Napoli e ad Ancelotti : Lo scudetto. 'Lo vince l'Inter alla grande. Conosco poco Spalletti, mi sembra un prete quando parla, ma hanno fatto una gran squadra. ...

Napoli - Ancelotti : "Mai stanco di vincere. Vogliamo dare un trofeo ai tifosi" : Non è mica venuto a pettinar le bambole. Carlo Ancelotti lo aveva detto in occasione della conferenza stampa di presentazione e lo ha ribadito a poche ore dall'esordio in campionato: "Non sono stanco ...