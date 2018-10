Ancelotti su Twitter | ' Passata una bella giornata a Trento con tre grandi amici ed

Napoli - De Laurentiis su Twitter : “Ancelotti degno della sua fama” : “Grande vittoria contro una grande squadra! Ancelotti degno della sua fama“. E’ stato il commento su Twitter del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha elogiato squadra e tecnico dopo il successo per 1-0 degli azzurri al San Paolo contro il Liverpool nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...