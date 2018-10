gazzetta

: #ilfestivaldellosport, #Ancelotti: 'Infrastrutture, insulti e maleducazione... L'Italia è indietro anni luce'… - Gazzetta_it : #ilfestivaldellosport, #Ancelotti: 'Infrastrutture, insulti e maleducazione... L'Italia è indietro anni luce'… - Sport_Mediaset : #Ancelotti e la crisi del calcio: 'Come cultura e infrastrutture siamo indietro anni luce'. - Davidecapp4 : RT @Gazzetta_it: #ilfestivaldellosport, #Ancelotti: 'Infrastrutture, insulti e maleducazione... L'Italia è indietro anni luce' https://t.co… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) ... "A livello tecnico rimaniamo sempre molto competitivi e rispettati in tutto il mondo, anche se non c'è grande qualità e tanti talenti in giro. La grossa differenza che ho notato - ha rimarcato ...