Ancelotti | basta insulti negli stadi

Napoli - De Laurentiis : “Ancelotti? Sono bastati 5 minuti. Su Sarri invece…” : Aurelio De Laurentiis, intervistato sulle pagine del “Corriere dello Sport“, ha sottolineato l’inizio di stagione del Napoli, confermando il guanto di sfida alla Juventus e mettendo a nudo l’accordo estivo con Ancelotti. Spazio anche per una breve, ma intensa stoccata a Sarri “Ancelotti? Sono bastati 5 minuti per trovare l’accordo” “Ogni tanto Carlo si informava […] L'articolo Napoli, De ...

Champions League - un discreto Napoli non basta : Ancelotti si arena al Marakanà di Belgrado : Il Napoli non è riuscito a sfondare al Marakanà di Belgrado, la resistenza della Stella Rossa ha retto per tutti i 90 (ed oltre) minuti di gioco Il Napoli ci ha provato in tutti i modi, ma non è riuscito ad espugnare il Marakanà di Belgrado. La Stella Rossa si è chiusa dietro, tentando strenuamente di portare qualche punticino a casa, l’obiettivo è stato ottenuto ai danni della squadra di Ancelotti. Come detto, i partenopei hanno ...

Napoli - Ancelotti : 'Turnover per motivare tutti. Basta rimonte : voglio un approccio diverso' : Il suo Napoli è a punteggio pieno, ma Carlo Ancelotti non guarda la classifica. 'E' ancora troppo presto. Concentriamoci soltanto sulla Sampdoria. Affrontiamo una squadra forte che proverà a metterci ...

Milan - 2 gol non bastano Ancelotti si scopre signore delle rimonte : Nella partita dei ricordi e delle emozioni, non potevano mancare i colpi di scena. Bello e solido il Milan di Gattuso per 50 minuti, grintoso ed efficace il Napoli di Ancelotti. Capace di ribaltare una sfida che stava prendendo una brutta piega per gli azzurri. Il maestro supera l'allievo dopo che quest'ultimo rischiava di fargli uno scherzetto che non avrebbe facilmente dimenticato. E così dal doppio vantaggio, il Milan si ritrova ko in una ...

Lazio-Napoli 1-2 : non basta Immobile - ritorno vincente per Ancelotti : A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI: LAZIO: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic, Caceres; Luis Alberto; Immobile NAPOLI: Karnezis; Hjsaj, ...

Lazio-Napoli 1-2 : non basta Immobile - ritorno vincente per Ancelotti : Comincia con una sconfitta il campionato della Lazio. I biancocelesti, nonostante la magia di Immobile nel primo tempo, si sono inchinati al nuovo Napoli di Ancelotti che ha ribaltato il match con le...