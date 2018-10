Anarchici all' attacco | un' altra bomba carta contro la sede della Lega

Ala - bomba davanti alla sede della Lega : 'Colpa degli Anarchici '. Oggi era atteso Matteo Salvini : Una notte di terrore . La sede della Lega ad Ala , in Trentino, è stata attaccata da una bomba . Proprio lì, Oggi , è atteso il ministro dell'Interno Matteo Salvini , per le tappe del tour elettorale ...

Treviso - esplode ordigno davanti alla sede della Lega. Anarchici rivendicano l’attentato : Un ordigno rudimentale è esploso poco prima delle 14 davanti alla sede storica della Lega a Treviso, in via Fontana 95. Non ci sono stati feriti e i Vigigli del fuoco intervenuti hanno potuto riscontrare solo lievi danni al portone d'ingresso. Un secondo involucro sospetto, anch'esso dotato di carica esplosiva, è stato fatto brillare.Continua a leggere