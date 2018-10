Amici | Biondo finisce in ospedale dopo La Partita del Cuore

Amici news - Biondo al pronto soccorso : ecco cos’è successo al cantante : L’infortunio di Biondo alla Partita del Cuore Come i fan sapranno senz’altro, Biondo ha partecipato alla Partita del Cuore che ha visto scontrarsi la Nazionale Cantanti e quella delle Star della TV. Sembrava una serata destinata a concludersi tranquillamente ma i fatti non stanno così: anche se pare non essere successo nulla di grave infatti […] L'articolo Amici news, Biondo al pronto soccorso: ecco cos’è successo al ...

Biondo di Amici : «Io credente e innamorato. Sogno un live con il Papa» : È stato uno dei fenomeni più acclamati dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi . Sognava di diventare Carlo Cracco ma alla fine ha deciso di seguire la sua passione per l'R&B. Lui è Simone ...

Emma e Biondo si sono lasciati? I gossip sulla coppia di Amici 2018 : Emma e Biondo si sono lasciati? La coppia di Amici 2018 potrebbe essere scoppiata, è questo che dicono i tanti che da qualche tempo cercano conferme sulla storia d'amore nata nella scuola di Canale 5. Una notizia come questa spiazzerebbe un po' tutti, perché Emma e Biondo sembravano davvero affiatati insieme e, ammettiamolo, abbiamo tutti pensato che facessero sul serio. In molti ci domandate, costantemente, come procede la relazione tra i due ...

Biondo e Emma Muscat di Amici - l’amore risuona a Parigi : Forse si sono ispirati da un’altra celebre coppia della canzone, perché come Biondo e Emma Muscat, anche Beyoncé e Jay-Z hanno usato Parigi come cassa di risonanza per gridare al mondo il loro amore, per metterlo in scena ed esaltarlo, come hanno fatto con il clip di Apeshit, guadagnando montagne di followers. Per il rapper di Amici e la sua fidanzata è stato l’avverarsi di un sogno romantico, sparato su Instagram e condito di frasi carine ...

Biondo e Emma Muscat di Amici : vacanza d’amore a Parigi : Biondo e Emma Muscat di Amici stanno ancora insieme Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Biondo e Emma Muscat, i due cantanti lanciati dall’ultima edizione di Amici. Nonostante siano entrambi molto impegnati con la promozione dei rispettivi album d’esordio, i due si sono concessi qualche giorno di relax. Un viaggio d’amore e spensieratezza, […] L'articolo Biondo e Emma Muscat di Amici: vacanza d’amore ...