Ambiente | chiesto lo stop alla caccia per 7 specie

(Di domenica 14 ottobre 2018) Soffrono a causa dei cambiamenti climatici e della distruzione del loro habitat naturale ma continuano, nonostante le difficoltà, ad essere oggetto di: per questo la Lipu-BirdLife Italia lancia una campagna in difesa di alcunedi uccelli “che vivono un declino preoccupante a livello globale. Dall’allodolapernice bianca, dcoturnicepavoncella, dal moriglione al tordo sassello etortora selvatica: la Lipu –si legge sul sito dell’associazione ambientalista- chiede a Governo, Parlamento e regioni di intervenire con urgenza, in primis escludendo questelista dellebili nel nostro Paese, ma anche agendo sul contrasto ai cambiamenti climatici, la tutela delle rotte migratorie e degli habitat naturali, loal turismo eccessivo, all’intensificazione agricola e al consumo di suolo”. “I preoccupanti ...