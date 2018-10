Altro atto vandalico alle scale mobili di Bibbiena | sradicato un cartello Il

Bonaventura glissa sul rinnovo di contratto : semplice strategia o c’è dell’Altro? : Jack Bonaventura ha parlato ieri nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Olympiacos. Tra i temi toccati dal centrocampista anche quello relativo ad un suo eventuale rinnovo con il Milan. Il contratto del calciatore marchigiano scadrà, infatti, a giugno 2020 e a breve le parti potrebbero incontrarsi per discutere sul da farsi. rinnovo Bonaventura: nessuna fretta per Jack Nessuna fretta per il rinnovo di Bonaventura. Come confermato dal ...

Valerio Mastandrea/ L'attore al lavoro per Domani è un Altro giorno (E poi c'è Cattelan a teatro) : Valerio Mastandrea, L'attore romano è a lavoro per partecipare al film di Simone Spada "Domani è un altro giorno". Barcellona e Roma sono le location. (E poi c'è Cattelan a teatro)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 10:09:00 GMT)

Bonaventura glissa sul rinnovo di contratto : semplice strategia o c’è dell’Altro? : Jack Bonaventura ha parlato ieri nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Olympiacos. Tra i temi toccati dal centrocampista anche quello relativo ad un suo eventuale rinnovo con il Milan. Il contratto del calciatore marchigiano scadrà, infatti, a giugno 2020 e a breve le parti potrebbero incontrarsi per discutere sul da farsi. rinnovo Bonaventura: nessuna fretta per Jack Nessuna fretta per il rinnovo di Bonaventura. Come confermato dal ...

Tsunami in Indonesia - superate le 1400 vittime : Altro video impressionante dell'impatto : Si aggrava il bilancio delle vittime in Indonesia. Nuovo video impressionante dell'onda anomala. Si aggrava di minuto in minuto il bilancio delle vittime in Indonesia, sull'isola di Sulawesi, dopo...

Manchester United - Shearer contro Pogba : “I campioni che hanno fatto la storia dell’Old Trafford sono di un Altro livello” : In casa Manchester United continua a tenere banco il rapporto tra Josè Mourinho e Paul Pogba. A tal proposito, tra i tanti personaggi sportivi che si sono pronunciati sulla vicenda, Alan Shearer si è schierato dalla parte del tecnico ex Inter. Il miglior marcatore nella storia della Premier League con 260 gol ha detto: “In questo Manchester United i giocatori sono imbarazzati nei loro atteggiamenti, come possono non giocare per ...

Gandini lascia la Roma / Risoluzione consensuale del contratto - Altro addio dopo quello di Franco Baldini : Umberto Gandini e la Roma hanno deciso per la rescissione consensuale del contratto. Il dirigente lascia il club dopo l'addio in settimana di Franco Baldini, cosa accade nella capitale?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 21:32:00 GMT)

Roma-Frosinone - mamma mia che gol che ha fatto Pastore : Altro splendido colpo di tacco per l’argentino [VIDEO] : Il talento argentino segna il secondo gol di tacco della sua stagione, dopo l’Atalanta punisce anche il Frosinone allo stesso modo Assurdo gol di Javier Pastore, il trequartista argentino illumina l’Olimpico con una rete di tacco che lascia di stucco il Frosinone. La stessa prodezza fatta vedere contro l’Atalanta, segnale di come questi colpi siano routine per l’ex Psg. Applausi a scena aperta per il sudamericano, ...

Trump all'Onu : «Ho fatto più di ogni Altro governo». E l'Assemblea ride | Commento : I tre messaggi-chiave : ... quelli che hanno innescato l'ondata di dazi alla base della politica protezionista della Casa Bianca. Gli Stati Uniti «sono pronti a imporre nuove sanzioni sull'Iran che deve rimanere isolato fino a ...

Trump fa ridere l’Onu : video/ “Ho fatto più io di chiunque Altro nella storia”. Risata al Palazzo di Vetro : Trump fa ridere l’Onu: “Ho fatto più io di chiunque altro nella storia”. Risata generale al Palazzo di Vetro dopo l'inizio del discorso del presidente degli Stati Uniti(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:07:00 GMT)

Trump all’Onu : «Ho fatto più di ogni Altro nella storia». E l’Assemblea ride video : Il presidente degli Stati Uniti ha aperto il suo intervento all’Assemblea generale dichiarando: «La mia amministrazione ha ottenuto più di ogni altra amministrazione nella storia». Un’affermazione che ha portato l’Assemblea a una fragorosa risata

Uruguay - Altro che addio di Tabarez : contratto per altri 4 anni con la Nazionale : Oscar Washington Tabarez non intende fermarsi, il tecnico ha prolungato il proprio accordo con la Nazionale Uruguayana L’Uruguay ha deciso di legare il proprio futuro a quello del Maestro Oscar Washington Tabarez. Nonostante l’età che avanza, il tecnico ha voluto proseguire nel suo percorso con la Nazionale sudamericana, firmando un contratto per altre 4 stagioni. La sindrome di Guillain-Barrè che lo limita nei movimenti, non ...

Arsenal - Torreira l'ha rifatto : dopo quello a Cristiano Ronaldo - Altro tackle... di testa! : Ebbene sì, Lucas Torreira l'ha rifatto . Esattamente... cosa? Nessun gol e nessun assist, bensì un tackle direttamente... con la testa! Tutto vero. l'ha fatto durante i Mondiali in Russia contro ...

Impatto violento - due feriti. Una smontava dal turno - l'Altro si avviava : UGENTO - Un uomo di 55 anni e una donna di 50 sono stati trasportati in ospedale, nel primo pomeriggio, a seguito di un incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega Gemini , frazione di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 settembre : Lunga vita. Altro che persecuzione giudiziaria : Il caso Soldi Lega, 49 milioni in 76 (comode) annate Intesa con la Procura di Genova: rate da 100 mila euro, debito saldato nel 2094 di Ferruccio Sansa e Davide Vecchi Invito a cena con relitto di Marco Travaglio Se è vero che “le rivoluzioni cominciano per strada e finiscono a tavola” (Leo Longanesi), la cena ai Parioli in casa Calenda era un’ottima idea. Peccato che sia saltata sul più bello, quando elettori e militanti Pd avevano già ...