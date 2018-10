Alpha | arriva la serie Ingegneria dei disastri video

blogo

(Di domenica 14 ottobre 2018) Cosa succede quando l’errore umano unito ad avverse circostanze si uniscono e creano i più grossidella storia? Quando, il 14 ottobre scorso, il ponte Morandi di Genova è crollato tutti (o quasi) hanno parlato deiche può causare un progetto ingegneristico nato male e "invecchiato" peggio. Ed è questo che racconterà la nuovadi(canale 59 del digitale terrestre), intitolata appuntodei. La, attraverso un approccio scientifico e tecnico, vuole indagare sui più grandidell'moderna, come appunto i più grandi crolli di ponti avvenuti nel mondo, e sulle cause che li hanno provocati. Il debutto è fissato per lunedì 15 ottobre e andrà in onda ogni lunedì alle 21.05 in prima tv su. Il tema della prima puntata? Dal crollo del ponte avvenuto a Skagit County (Usa) nel 2013 nello Stato di Washington che ha fatto ...