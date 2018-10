All’asta “La la lettera su Dio” di Einstein

meteoweb.eu

(Di domenica 14 ottobre 2018) Va all’asta “lasu Dio” di Albert(1879-1955), considerata uno dei più importanti manoscritti del XX secolo del fisico padre della relatività, in cui parla della sua concezione di Dio, della religione e del del senso dell’esistenza umana. L’annuncio è stato dato da Christie’s precisando che l’autografo sarà messo in vendita il 4 dicembre a New York con una stima di 1.000.000-1.500.000 dollari. L’ultima vendita dellarisale al 2008, quando fu acquistata da un collezionista privato per 404.000 dollari. Scritta dall’Università di Princeton il 3 gennaio 1954 al filosofo tedesco Eric Gutkind, ebreo come lo stesso, il grande fisico ricusava qualsiasi credo religioso. “La parola Dio per me non è che l’espressione e il prodotto delle debolezze umane e la Bibbia una raccolta di venerabili ...