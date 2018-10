Allarme in Sardegna | torna “l’incubo della blue tongue”

L'Allarme maltempo in Sardegna e Liguria : Allagamenti, strade interrotte, case evacuate, disagi per i voli e tutti i collegamenti: la Sardegna meridionale è stata spazzata da un'ondata di maltempo che ha fatto scattare l'allerta rossa, il ...

L'Allarme maltempo in Sardegna e Liguria : Allagamenti, strade interrotte, case evacuate, disagi per i voli e tutti i collegamenti: la Sardegna meridionale è stata spazzata da un'ondata di maltempo che ha fatto scattare l'allerta rossa, il livello più alto, a Cagliari e provincia fino alla mezzanotte di giovedì. L'esondazione dei corsi d'acqua ha causato il cedimento di un tratto stradale e di una sorta di ponte e la pioggia ha messo in ginocchio ...

Maltempo - situazione già drammatica in Sardegna : alluvione a Capoterra - è Allarme rosso. Scuole chiuse - Cagliari blindata [FOTO e VIDEO LIVE] : Il Maltempo che sta colpendo la Sardegna si intensifica ulteriormente nelle ultime ore: a Capoterra, nel Cagliaritano, è in atto una vera e propria alluvione. La città è completamente isolata per la chiusura della strada statale 195 “Sulcitana”. A Poggio dei Pini, frazione di Capoterra, il pluviometro ha raggiunto i 242mm di pioggia da ieri sera (a Capoterra in media cadono 500mm di pioggia l’anno! Nelle ultime 18 ore è caduta la metà della ...

Allerta Meteo - il caldo anomalo innesca temporali-killer nel Mediterraneo : Allarme alluvione in Sardegna - Liguria - Piemonte - Corsica e Costa Azzurra : 1/14 ...

Allerta Meteo - Allarme ciclone Mediterraneo in Sardegna : piogge torrenziali già in atto [DATI] : Allerta Meteo – E’ allarme per il ciclone Mediterraneo in formazione sul mar Tirreno: in Sardegna ha già iniziato a diluviare in modo particolarmente intenso nei settori orientali dell’isola, dove nella giornata di Mercoledì sono caduti 63mm di pioggia a Tonara, 49mm a Su Filariu, 47mm a Meana Sardo, 45mm a Cala Ginepro e Separadorgiu, 40mm a Ovodda, 36mm a Villaputzu, 33mm a Busachi e San Basilio, 31mm a Lanusei e Desulo, 30mm ...