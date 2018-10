Alla Maker Faire il robot avatar telecomandato che esplora territori pericolosi

Alla Maker Faire Rome i tanti volti dell'economia circolare : Alla fine sì, anche la bonifica di un terreno contaminato su cui nessuno scommetterebbe un centesimo può tornare ad avere un valore ed essere economia circolare. Persino l'olio fritto, quello il cui odore inonda case e ristoranti, anche una band che suona con strumenti riciclati. La carta pure. Questo tipo di riciclo lo conosciamo un po' tutti. Ma del biometano e di come possa essere utile in agricoltura, questo ...

Maker Faire Alla Fiera di Roma innovazione - divertimento e robot : Roma, 12 ott., askanews, - innovazione e divertimento, robot, intelligenza artificiale, economia circolare, educazione e molto altro ancora. Torna alla Fiera di Roma la Maker Faire, la manifestazione che mette a contatto il grade pubblico con sviluppatori e inventori, i Maker, con oltre ...

Alla Maker Faire Rome c'è il ristorante circolare : Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Un ristorante circolare all'interno della Maker Faire di Roma. Una grande 'tavolata' dove un gesto quotidiano, come il corretto conferimento del rifiuto alimentare, diventa uno strumento per ridurre gli sprechi e generare nuove risorse. Quest’anno la collaborazione di Eni

Chi sono i pionieri di domani. La diretta dAlla Maker Faire di Roma : Groundbreakers, ovvero pionieri, apripista: coloro che lavorano nel presente per costruire la normalità di domani. sono loro i protagonisti dell’Opening Event della Maker Faire Rome - The European Edition, che nel corso di 6 edizioni è diventata la seconda Maker Faire più importante al mondo seconda solo a Bay Area e seguita da quella di New York. ...

Lo spazio sbarca Alla Maker Faire con le missioni Apollo : alla Maker Faire sbarcano le missioni Apollo, con una replica funzionante del computer sviluppato per il programma che ha portato l’uomo sulla Luna e un modello in scala 1:10 del razzo Saturn V. alla fiera degli artigiani digitali sara’ possibile osservare anche il primo satellite italiano, uno dei 5 del progetto San Marco voluto da Luigi Broglio, un progetto grazie al quale l’Italia nel 1964 e’ stato il terzo Paese, dopo ...

Jesi : ex-studenti del Galilei espongono un progetto Alla Maker Faire di Roma : Dunque creatività applicata, innovazione, fedeltà all'idea di un'economia circolare, ecco gli ingredienti che anche la Maker Faire ha riconosciuto e apprezzato nei tre giovani, come già la XXX ...

Maker Faire Rome dal 12 al 14 ottobre Alla Fiera di Roma : Maker Faire è il più conosciuto e straordinario spettacolo al mondo sull’innovazione, un evento per tutta la famiglia ricco di invenzioni e creatività che celebra la cultura del “fai da te” nel settore tecnologico alla base del “movimento Makers”. È il luogo dove Maker e appassionati di ogni età e background si incontrano per presentare i propri progetti e condividere le proprie conoscenze e scoperte. Maker Faire è nata nel 2006 nella zona di ...

Parapendio a motore : Alla Maker Faire di Roma il dispositivo per volare in sicurezza : Solcare i cieli su un Parapendio a motore, monitorando costantemente e in tempo reale il suo funzionamento da uno speciale orologio, da smartphone o inforcando un paio di occhiali a realtà aumentata. A renderlo possibile un dispositivo frutto dell’ingegno e delle competenze acquisite da un gruppo di studenti del corso di alta specializzazione in meccatronica e automazione dei sistemi meccanici, organizzato dalla Fondazione Its Recanati, punto di ...

IoT : reti smart Unidata Alla Maker Faire Rome : Unidata, azienda specializzata da oltre 30 anni in soluzioni ICT e Gold Partner della Maker Faire Rome 2018, presenta al pubblico i servizi di connettività in tecnologia LoRa™ per l’Internet of Things. Unidata, che ha sempre fatto dell’attenzione per le nuove tecnologie digitali la sua forza, cavalca la quarta rivoluzione industriale dell’IoT puntanto sulla tecnologia wireless LoRa™ e le reti LoRaWAN™, innovative tecnologie ...

Il fascismo in Libia raccontato Alla nipote videomaker : Maria Lucia Tangorra Arriva un momento nella vita in cui devi incontrare le tue radici e Martina Melilli, classe '87, con My Home, in Lybia lo fa in un modo tutto personale. Il documentario comincia ...

Cosa vedrete Alla Maker Faire di Roma. Guida ai 1000 progetti da 61 Paesi : ... main partner della manifestazione, che ha lo scopo di supportare e diffondere la realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative a sostegno dell'accesso all'energia, di un'economia circolare e ...