Alitalia e autostrade | no azzurro a nazionalizzare

ilgiornale

: RT @CremaschiG: La #nazionalizzazione di #Alitalia è una scelta giusta, tutti i #privati hanno fallito. Il problema è che non basta annunci… - TommyBrain : RT @CremaschiG: La #nazionalizzazione di #Alitalia è una scelta giusta, tutti i #privati hanno fallito. Il problema è che non basta annunci… - Gabri_Benci : RT @CremaschiG: La #nazionalizzazione di #Alitalia è una scelta giusta, tutti i #privati hanno fallito. Il problema è che non basta annunci… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Roma "fa rima con sprecare, percome per le. Lo Stato deve fare un passo indietro, perché altrimenti ne risente l'efficienza e il progresso dei servizi". Giorgio Mulè, portavoce del gruppi parlamentari di Forza Italia, commenta così il piano del governo per una compagnia di bandiera a forte connotazione pubblica, con lo Stato direttamente nel capitale.Per gli azzurri quello della nazionalizzazione è un "virus", alimentato dall'"incompetenza", che allarga il contagio e quest'ultima vicenda dimostra che l'esecutivo è a forte trazione grillina".Ma non c'è nulla da sperare neppure dalla Lega, se il vicepremier Matteo Salvini dice: "? Deve restare italiana, non possiamo perderla a favore degli stranieri".La capogruppo alla Camera Mariastella Gelmini accusa il Carroccio di rimanere "impassibile di fronte allo sfascio del Paese ad opera del M5S". Nel ...