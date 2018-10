Alessandra Amoroso corteggiata da Barbara d’Urso | il gesto della conduttrice

Alessandra Amoroso fa emozionare Maria De Filippi : “Ho la pelle d’oca” : Alessandra Amoroso fa emozionare Maria De Filippi. È successo durante la diretta di ieri sera di a Tu sì que vales dove gli occhi lucidi di Maria non sono riusciti a mentire. Un momento di pure emozione quando sul palco dello show condotto da Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Belen Rodriguez è salita Alessandra Amoroso. La conduttrice ha sempre dichiarato di amare la voce di una delle sue pupille e questa sera l’abbiamo vista anche ...

Video di Alessandra Amoroso a Tu Si Que Vales che presenta il nuovo singolo Trova Un Modo (Testo) : Stasera 13 ottobre andrà in onda in prima serata su Canale5 il terzo appuntamento dello show di successo Tu Si Que Vales, che da anni ormai intrattiene il pubblico il sabato sera. Ci sarà Alessandra Amoroso a Tu Si Que Vales per questa terza puntata, ospite d’eccezione che presenterà al grande pubblico, ai giudici e ai conduttori il suo nuovo singolo in rotazione radiofonica dal 5 ottobre scorso, “Trova un Modo”. La cantante al momento è in ...

Alessandra Amoroso - il trionfo dell'ex Amici di Maria De Filippi : '10' album più venduto : Dieci e lode per Alessandra Amoroso . È il suo nuovo album 10 il dominatore delle classifiche dei più venduti/ascoltati di questa settimana. Secondo i dati Fimi, l'ex vincitrice di Amici di Maria De ...

Chi è Roberta Bonanno? Da Amici ad Alessandra Amoroso - a Tale e Quale show - : La cantante è nata a Milano nel 1985, dopo il Talent show si è allontanata dal mondo dello spettacolo ma ha continuato a lavorare nel campo della musica incidendo due album. Roberta Bonanno è molto ...

Tale e Quale Show : Roberta Bonanno imita Alessandra Amoroso che ha commentato l’esibizione. Guarda il VIDEO : E dopo aver imitato Katy Perry, ieri sera Roberta Bonanno ha vestito i panni di Alessandra Amoroso. Alessandra ha L'articolo Tale e Quale Show: Roberta Bonanno imita Alessandra Amoroso che ha commentato l’esibizione. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Alessandra Amoroso e Valerio Scanu dominano la classifica Fimi/Gfk : Al vertice ci sono Alessandra Amoroso e Valerio Scanu. I due cantanti dominano la classifica Fimi/Gfk di questa settimana, occupando

Tale e Quale Show 2018 Roberta Bonanno imita Alessandra Amoroso VIDEO : Roberta Bonanno ha imitato Alessandra Amoroso nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 12 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018 Roberta Bonanno imita Alessandra Amoroso Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti ...