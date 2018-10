Al via a Bologna ' Ponti di Pace'

'Io non rischio' - sabato 13 e domenica 14 ottobre punti informativi in via Rizzoli a Bologna : Il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il 13 e 14 ottobre ...

Il soffio musicale di Carlot-ta viaggia di chiesa in chiesa. Si parte il 18 ottobre da Bologna : Inizia il 19 ottobre da Bologna il tour di Carlot-ta, pianista e compositrice, che dopo l'anteprima al Tempio Valdese di Torino presenta per la prima volta live il suo nuovo album Murmure , un ...

Riaperto il viadotto di Bologna 53 giorni dopo la grande esplosione : "Abbiamo lavorato giorno e notte" per la riapertura del viadotto sulla A14, all'altezza di Borgo Panigale a Bologna. Lo ha detto l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni ...

Diretta/ Juventus Bologna (risultato live 0-0) streaming video Dazn : formazioni ufficiali - via! : Diretta Juventus Bologna, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca in turno infrasettimanale per la 6^ giornata di Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 20:50:00 GMT)

Ciclismo - presentata la partenza del Giro d’Italia 2019 : via da Bologna : A Bologna si è scoperta ufficialmente la partenza del Giro d’Italia 2019. La corsa rosa scattera' con una cronometro individuale che si preannuncia particolarmente suggestiva sulle rampe del Colle di San Luca, tradizionale epilogo del Giro dell’Emilia. Il Giro continuera' poi scendendo verso sud, ma nel weekend successivo tornera' in Emilia Romagna con altre due tappe e una ripartenza per un’ulteriore frazione da Carpi. Giro, via con la ...

Giro d'Italia 2019 - il via da Bologna con cronometro sul San Luca. Tutte le tappe in Emilia-Romagna : ... del direttore della Gazzetta dello Sport Andrea Monti, dell'ad di Rcs Sport Paolo Bellino e del direttore del Giro d'Italia, Mauro Vegni. Anche la seconda tappa, il 12 maggio, partirà da Bologna, ...

Giro 2019 : il via da Bologna - crono sul San Luca. Tre tappe in Emilia-Romagna : Questa edizione sarà praticamente tutta nei confini nazionali e ci darà ancora una volta la possibilità di mostrare al mondo le bellezze e le eccellenze dell'Italia a cominciare da questa stupenda ...

Csm - il plenum archivia le pratiche sul giudice De Cataldo e sul presidente del tribunale di Bologna : Il caso del presidente del tribunale di Bologna che su facebook definì il referendum costituzionale una riforma fondata sui valori del “clientelismo scientifico e organizzato” e l’eventuale vittoria del sì un “atto di forza, estraneo al diritto”. E quello di Giancarlo De Cataldo, il giudice-scrittore che scambiava sms e telefonate con Salvatore Buzzi, prima che il ras delle cooperative venisse arrestato ...

Diretta/ Bologna Roma - risultato live 0-0 - streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : Diretta Bologna Roma, info streaming video tv Sky: le due squadre si affrontano nella quinta giornata del campionato di Serie A.

X Festival Francescano al via a Bologna : Piazza Maggiore resta comunque il luogo principe che ospiterà la maggior parte degli eventi in programma: spettacoli, conferenze, 'caffè' aperti coi francescani, rassegne stampa social.

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Bologna ci lascia una bella Italia in attacco. Ungheria crocevia verso la Cina : 28, 16, 16 e 14. Non sono numeri buttati a caso, ma i punti dei quattro più prolifici realizzatori dell’Italia nella partita che ha aperto la seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. La temuta partita con la Polonia è in archivio con un netto 101-82, e ora la testa va a lunedì, quando gli azzurri saranno ospiti dell’Ungheria alla Fonix Hall di Debrecen. Questa partita si può intitolare in un solo modo: “Il ...

Rinviati i concerti di Nesli a Bologna - Napoli e Firenze : info rimborso biglietti : Il concerti di Nesli a Bologna, Firenze e Napoli sono stati Rinviati. I biglietti per rimangono validi per le nuove date che riportiamo qui di seguito. La campagna di rimborso dei biglietti è già avviata e sarà valida per le modalità indicate. Nel caso in cui l'acquisto sia stato effettuato tramite punto vendita TicketOne, è possibile richiedere il rimborso presso il negozio nel quale sono stati ottenuti i biglietti. Per gli acquisti ...

Bologna - badante ruba gioielli a una coppia di anziani. Il pm : “Fatto tenue - da archiviare” : I fatti, avvenuti a Bologna, risalgono al periodo compreso tra settembre e dicembre dello scorso anno. La badante sotto accusa è una quarantenne italiana che da tempo lavorava presso una coppia di anziani coniugi. Gli avrebbe portato via gioielli dal valore di 60mila euro ma per il pm il caso è da archiviare.Continua a leggere

Incidenti : Padova - sulla A13 chiuso svincolo per Bologna - traffico per Milano deviato : Padova, 10 set. (AdnKronos) - Dalle 13.40 risulta chiuso lo svincolo per la A13 per chi viaggia in carreggiata ovest della A4 (direzione Milano). A causare la chiusura dello svincolo è stato un incidente che coinvolge due mezzi pesanti, in competenza di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffi