Air Jordan Game Boy Edition | il sogno dei retro gamer

PSG - maglie Air Jordan per la Champions 2018-19? : Il tamtam è partito dal sito CulturePSG, poi ripreso da FootyHeadlines, con tanto di foto delle maglie bianca e nera che la squadra di Tuchel indosserà nella prossima Champions League, che avranno sul petto… Michael Jordan, nella stilizzazione leggendaria della linea Air di Nike. Una collaborazione iniziata con delle sneakers, le Air Jordan 5 PSG, che si è concretizzata in qualcosa di più grande. His Airness, dopo i basket court e il diamante ...

