Ai bambini esclusi dalla mensa di Lodi sono stati donati 60 mila euro

Lodi - colletta per i bambini stranieri esclusi dalla mensa scolastica : “Raccolti 60mila euro - grazie. Stop a donazioni” : Da un lato, la decisione della sindaca leghista di Lodi. Dall’altra, la reazione di oltre 2mila persone che hanno deciso di coprire di tasca propria, con una donazione, i costi necessari per garantire l’accesso ai servizi scolastici ai bambini stranieri (leggi il reportage di Davide Milosa). E hanno raccolto oltre 60mila euro in pochi giorni. A lanciare la raccolta, il 22 settembre, era stato il Coordinamento Uguali Doveri che nel ...

Lodi. bambini esclusi dalla mensa scolastica. È polemica : Divampano le polemiche sulle mense scolastiche per gli stranieri. Secondo il regolamento scolastico, approvato dal Comune, per accedere all'agevolazione sul costo della mensa, ma anche allo scuolabus, ...

A Lodi raccolta di fondi online per i bambini stranieri esclusi dalla mensa. Il ministro : «Coniugare diritti e doveri» : Una raccolta di fondi online per garantire la mensa scolastica ai bambini stranieri di Lodi esclusi in seguito al nuovo regolamento adottato dal Comune: è l'iniziativa avviata da un gruppo di ...

Lodi - bambini stranieri esclusi dalla mensa/ Ultime notizie : mobilitazione per chiedere modifica regolamento : Lodi, bambini stranieri esclusi dalla mensa: niente scuolabus e pranzo con i compagni italiani. A meno di portare una documentazione che attesta la povertà, che a quanto pare non va mai bene(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 18:06:00 GMT)

LODI - bambini STRANIERI ESCLUSI DALLA MENSA/ Sindaca leghista : scuolabus e pranzo solo per i figli di italiani : LODI, BAMBINI STRANIERI ESCLUSI DALLA MENSA: niente scuolabus e pranzo con i compagni italiani. A meno di portare una documentazione che attesta la povertà, che a quanto pare non va mai bene(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 17:22:00 GMT)

Lodi - bambini stranieri esclusi dalla mensa. Martina : “Come potete dormire la notte?”. Calenda : “Forma di apartheid” : C’è chi definisce “scandaloso” quanto sta succedendo a Lodi e chi invoca lo slogan “restiamo umani“. In molti, da Susanna Camusso a Matteo Renzi, dopo la notizia dei 200 bambini stranieri esclusi dalla mensa, a Lodi, per via del regolamento imposto dal sindaco leghista (già raccontata nel reportage “Niente più bambini stranieri a scuola” di Davide Milosa per Il Fatto Quotidiano), hanno commentato ...

Lodi - l’opposizione parla di “apartheid” dopo reportage La7 su bambini stranieri esclusi da mensa. Renzi : “Disumano” : C’è chi definisce “scandaloso” quanto sta succedendo a Lodi e chi invoca lo slogan “restiamo umani“. In molti, da Susanna Camusso a Matteo Renzi, dopo la notizia dei 200 bambini stranieri esclusi dalla mensa, a Lodi, per via del regolamento imposto dal sindaco leghista (già raccontata nel reportage “Niente più bambini stranieri a scuola” di Davide Milosa per Il Fatto Quotidiano), hanno commentato ...

La storia dei bambini stranieri esclusi dalle mense scolastiche a Lodi : Va avanti da diverse settimane ed è la conseguenza di una controversa delibera della nuova sindaca eletta dalla Lega The post La storia dei bambini stranieri esclusi dalle mense scolastiche a Lodi appeared first on Il Post.

Lodi - 200 bambini stranieri esclusi dalla mensa per regolamento del sindaco leghista. Il reportage di Piazzapulita : Oltre 200 bambini, tutti figli di stranieri tagliati fuori dal servizio mensa e scuolabus, costretti a mangiare in stanze separate da quelle dei loro compagni italiani e a percorrere ogni mattina chilometri a piedi per raggiungere la scuola. Accade a Lodi, dove un regolamento firmato dal sindaco leghista Sara Casanova, costringe le famiglie straniere a presentare un documento del paese d’origine che attesta l’assenza di proprietà e ...

[L'esclusiva] Anche i bambini non pensano più ai giochi alla Manovra che dovranno pagare : Risposta critica dei mercati alla Manovra del governo: spread a quota 300. Anche i bambini sono preoccupati 3 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Scuola - bambini esclusi dalla mensa perché morosi : giusto o sbagliato? : Il fatto successo a Rende, nella Scuola elementare, ha suscitato una polemica che ha coinvolto anche i sindacati: la ditta che gestisce il servizio mensa per i bambini che nelle scuole elementari di Rende effettuano il tempo pieno, la Siarc, ha deciso di sospendere l’erogazione dei pasti a circa 20 piccoli le cui famiglie risultano debitrici verso la ditta. La FLC CGIL ha espresso la sua disapprovazione. Servizio mensa sospeso ai bambini: si o ...

Lodi - stranieri esclusi dalle agevolazioni mensa a scuola : i bambini tornano in classe con il panino : Le famiglie penalizzate dalla giunta di centrodestra che, di fatto, impedisce loro di accedere alle tariffe agevolate. Il centrosinistra: "Daremo battaglia"

Castano Primo - due bambini esclusi dalla scuola materna : "Non sono vaccinati" : Castano Primo , Milano, , 15 settembre 2018 - Due bambini non possono frequentare la scuola materna perché non sono vaccinati e perché i loro genitori non hanno neanche avviato le procedure per farli ...