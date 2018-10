Agricoltura | in centinaia nei campi per ' Seminare il futuro'

Maltempo - Coldiretti Bologna : danni all’Agricoltura per centinaia di migliaia di euro : “centinaia di migliaia di euro i danni all’agricoltura nella zona di Sesto Imolese, Medicina e Castel Guelfo, che in un mese e’ stata colpita per ben due volte dal Maltempo, prima con ‘la bomba d’acqua’ del 21 luglio e ieri pomeriggio dalla grandine“: lo ha rilevato Coldiretti di Bologna alla luce di un primo monitoraggio sulle zone colpite dal Maltempo. “Chicchi di grandine della dimensione di ...