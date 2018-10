A4 | messa in sicurezza del tratto Redipuglia - Lisert

Simeone : bene decisione investire risorse per messa in sicurezza Pontina : Roma – “Non possiamo che apprendere con la massima soddisfazione della decisione del Ministero per le infrastrutture di investire risorse per la messa in sicurezza della Pontina e per garantire ‘in tempi brevi all’importante arteria standard di qualita’ degni di un Paese europeo. Si tratta di interventi non rinviabili, che sollecitiamo da tempo, e che vanno fatti con estrema rapidita’ soprattutto a fronte ...

Infrastrutture a rischio - allarme Anci : "Servono ameno 5 miliardi per la messa in sicurezza" : MILANO - Per impedire nuove tragedie come quella che ha colpito Genova con il crollo di Ponte Morandi servono, almeno, 5 miliardi di euro. È la stima molto prudenziale fornita dall'Anci oggi in ...

Maltempo Calabria - la Protezione Civile : “Prima la messa in sicurezza - poi la conta dei danni” : “Prima dobbiamo cercare i dispersi e mettere in sicurezza i luoghi colpiti dall’alluvione per garantire l’incolumità delle persone che ci vivono e poi cominceremo la conta dei danni, che sono comunque, posso anticiparlo, molto ingenti”. Lo dice all’ANSA il Capo della Protezione Civile calabrese, Carlo Tansi, rispondendo alla domanda su una possibile quantificazione dei danni provocati dall’alluvione che ha ...

DIETRO LE QUINTE/ Il decreto sicurezza e quel messaggio "in codice" di Mattarella alla Consulta : Ride bene chi ride ultimo. E sul decreto sicurezza, ribattezzato "decreto Salvini", l'ultimo non sembra averlo ancora fatto. Il commento di DANIELE MARCHETTI

Decreto Sicurezza - Mattarella firma ma manda un messaggio a Salvini : Via libera del Presidente della Repubblica al Decreto legge su migranti e Sicurezza in una versione "modificata" su impulso...

Sulla messa in sicurezza dei rifiuti nucleari troppi ritardi : La politica deve dare necessariamente delle risposte. Non può continuare a fare melina come invece è stato fatto nella scorsa legislatura. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. Per tali ...

Edifici obsoleti : promuovere incentivi per messa in sicurezza : promuovere la diffusione degli incentivi per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica della casa: al via #EcosismaBonus

Terremoto - la Corte dei Conti : “In ritardo il piano di messa in sicurezza delle scuole” : Ritardi e inadeguatezza delle risorse per il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone a rischio sismico. E’ quanto rileva la Corte dei Contila Corte dei Conti nella relazione che esamina lo stato di attuazione del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici previsto dalla l. n. 289/2002. La relazione dei giudici contabili rileva alcune criticità nella gestione dei diversi ...

Scuola - la messa in sicurezza che non c'è : un intervento su 4 non è nemmeno partito : "Queste scuole andrebbero chiuse". I rilievi della Corte dei Conti sul piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici...

Corte conti : ritardi nel piano messa in sicurezza scuole : Roma, 17 set., askanews, - Procede con 'preoccupante lentezza' il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone a rischio sismico. E' quanto rileva la Corte dei conti ...

Scuole a rischio sismico - ritardi nel Piano di messa in sicurezza. La Corte dei conti : un progetto su quattro ancora da avviare : ROMA - Un'indagine della Corte dei conti rileva il ritardo nell'attuazione del 'Piano straordinario di messa in sicurezza' degli istituti scolastici nelle zone a rischio sismico. La relazione ...

Roma : inizio lavori per messa in sicurezza Passetto di Borgo : Roma – Con un provvedimento di somma urgenza il Segretario regionale del Ministero per i beni e le attivita’ culturali del Lazio, Leonardo Nardella rende noto che sono iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza delle mura del Passetto di Borgo. Si e’ proceduto nella prima fase dell’intervento all’immediata recinzione del manufatto in tutta la sua lunghezza per salvaguardare la pubblica ...

messa in sicurezza territorio dopo danni da maltempo nel Vibonese - interrogazione Ferro : ... ma alla irresponsabilità di una politica che continua a non investire nella realizzazione e nella manutenzione di quelle opere di prevenzione del dissesto idrogeologico indispensabili per garantire ...