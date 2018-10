A Milano la 'Notte dei senza dimora' - cittadini e scrittori hanno dormito con i clochard : scrittori e senza tetto insieme, per cacciare il freddo e la solitudine. Ieri, nella centralissima piazza Santo Stefano a Milano, dietro la sede dell'università Statale, è andata in scena 'La notte ...

A Milano la "Notte dei senza dimora" - cittadini e scrittori hanno dormito con i clochard : Mobilitazione delle associazioni con cena, concerto e un concorso che ha premiato le opere dei senza fissa dimora

Milano - tragedia nella notte : 2 auto contro un Tir - morte carbonizzate 2 persone : L'incidente a Seggiano di Pioltello: i mezzi hanno preso fuoco. La dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri

Milano. Venerdì 12 ottobre torna la notte lilla : torna Venerdì 12 ottobre la “notte lilla” con un’edizione dedicata al vino in occasione della prima edizione della Milano Wine

Belen - folle notte a Milano : fermata dalla polizia - ecco perché : Una notte brava per Belen a Milano. Belen, che da poco ha messo fine alla sua love story col pilota di motoGp Andrea Iannone, è stata fermata dalla polizia a Milano dopo una serata scatenata...

Belen : notte brava a Milano. L’argentina fermata dalla Polizia - la Rodruguez colpevole di stare fuori dal tettuccio mentre l’auto è in corsa [FOTO] : 1/15 Diva e Donna ...

Belen - folle notte a Milano : fermata dalla polizia - ecco perché : Una notte brava per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, che da poco ha messo fine alla sua love story col pilota di motoGp Andrea Iannone, è stata fermata dalla polizia a Milano dopo una...

Milano "scoperta" di notte : nessun controllo dall'1 alle 5 : Una decisione che stride con i recenti fatti di cronaca nera, in particolare di violenze sessuali in strada, ma non solo, tradotto: violenza sessuali sui taxi abusivi e nelle abitazioni di anziane ad ...

Notte dei ricercatori - c'è MeetmeTonight : eventi a Napoli e Milano - : La scienza che dà spettacolo con esperimenti, giochi interattivi, mostre fotografiche. La scienza che fa riflettere su grandi temi, dall'alimentazione all'ambiente, fino al cervello. La scienza fatta di sacrifici e conquiste. La scienza a portata di bambini. Tutto nella Notte più lunga: la Notte europea dei ricercatori. Una Notte che tra Lombardia e Campania durerà in realtà due ...

Stuprata da un tassista abusivo dopo una notte in discoteca a Milano : Una giovane è stata sequestrata, a Milano, da un taxista abusivo che avrebbe dovuto accompagnarla a casa dopo la discoteca e che invece l'ha costretta a seguirlo a casa sua a Corsico (Milano) dove l'ha violentata. L'uomo, un marocchino, è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato con l'accusa di violenza sessuale, rapina e sequestro di persona.L'uomo arrestato, un marocchino di 30 anni, è stato fermato dai carabinieri ...

Milano : notte europea ricercatori - open night al Museo della Scienza : Milano, 24 set. (AdnKronos) - Venerdì 28 settembre, in occasione della notte europea dei ricercatori, il Museo della Scienza di via San Vittore, Milano, organizza 'open night-a tu per tu con la ricerca', una serata gratuita con incontri, laboratori e performance. Un’intera serata con i protagonisti