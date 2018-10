A Hollywood e non solo il make-up si tinge di rosa

Benicio Del Toro : "Dicevano fossi alcolizzato - troppo ingrassato. Da Hollywood non mi chiamavano più" : Benicio Del Toro, sarà il protagonista della nuova copertina di Vanity Fair, in edicola il 10 ottobre. Al magazine ha raccontato come la sua carriera sia stata costellata non solo da grandi successi e film d'autore, ma anche da periodi difficili.Dopo "Paura e delirio a Las Vegas" non ho trovato lavoro per un bel po'. In America fu un grandissimo flop. I casting director non mi ricevevano più. Parlavano solo di quanto io fossi ...

Benicio Del Toro : «Quando dicevano che ero alcolizzato e da Hollywood non mi chiamavano più» : Soldado: il film di Stefano Sollima con Benicio Del ToroSoldado: il film di Stefano Sollima con Benicio Del ToroSoldado: il film di Stefano Sollima con Benicio Del Toro«Dopo Paura e delirio a Las Vegas non ho trovato lavoro per un bel po’. In America fu un grandissimo flop. I casting director non mi ricevevano più. I registi non mi prendevano in considerazione. Parlavano solo di quanto io fossi ingrassato. In effetti, ero ingrassato per il film ...

Johnny Depp : "Non picchio chi amo - Hollywood è un vile circo" : Il 'reietto' di Hollywood va al contrattacco, respinge le accuse di violenza domestica avanzate dall'ex moglie Amber Heard e punta il dito contro il sistema dello show business. Johnny Depp, 55 anni, ...

Hollywood - bestseller e tv. I bersagli dei critici non cambiano mai : Giapponesi nella giungla. Ne restano in giro parecchi, a menar fendenti contro nemici che non esistono più. Altri scovano bersagli nuovi a immagine e somiglianza dei vecchi (ormai s’erano affezionati: nulla dura più dell’odio, l’amore non può competere). Quando Christopher Nolan girò “Dunkirk”, Goff

Jim Carrey : "Finalmente sono un uomo libero - senza più maschere. Non credo più alle promesse di Hollywood" : "La creazione solitaria mi è stata utile. Finalmente sono solo e soltanto Jim Carrey, senza più maschere". Queste le parole rilasciate al Corriere dall'attore statunitense, che negli ultimi anni si è allontanato sempre più dalla prigione degli schermi per dedicarsi a nuovi hobby: dalla scultura alla pittura, fino al disegno di vignette di satira politica.Fare l'attore è un gioco pericoloso e ingannevole, vivi ...