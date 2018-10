80 anni dopo Nonna | raccontami quei giorni

huffingtonpost

(Di domenica 14 ottobre 2018) «di».«Gioia mia, non me li fare ripensare, che sto male».«Ma è importante: come faccio a capire, se non so? E se ricapita, come lo riconosco?».«Eh, era quello che dicevamo allora, 80fa: no, non può capitare davvero, non a noi, in questo mondo così civile... E invece».«Quindi vedi che è utile?».«Oh cara. Ci dissero, all'improvviso, che noi non eravamo come tutti gli altri. Io ero una bambina, più piccola di te, e per me eravamo solo divisi in piccoli e grandi, e magari poveri e ricchi, e ce n'erano tanti, sempre di più, di poveri, ma tra noi eravamo tutti uguali».«E invece?».«Invece ci separarono: dissero che noi, io lo zio, i cugini, non potevamo stare con gli altri bambini. Che non avevamo le carte in regola. ...