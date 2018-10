huffingtonpost

: Zingaretti apre Piazza Grande: 'Sarà un lungo cammino, per salvare l'Italia'. Martina c'è, valuta se candidarsi - HuffPostItalia : Zingaretti apre Piazza Grande: 'Sarà un lungo cammino, per salvare l'Italia'. Martina c'è, valuta se candidarsi - PiacenzaPress : Paola De Micheli apre i lavori di 'Piazza Grande', l'incontro promosso da Nicola Zingaretti - ilpiacenza : Paola De Micheli apre i lavori di 'Piazza Grande', l'incontro promosso da Nicola Zingaretti -

(Di sabato 13 ottobre 2018) È il giorno di, la due giorni organizzata da Nicolaper lanciare la sua candidatura al Congresso del Pd. "Credo che noi dobbiamo ridare all'una nuova speranza. Chi ha vinto le elezioni il 4 marzo ha iniziato a tradire la fiducia ricevuta, ed è giusto ammetterlo" afferma il governatore del Lazio, "volevano un Paese con meno povertà e più giustizia e in pochi giorni stanno distruggendo le speranze di tantissimini, colpendo e massacrando soprattutto le giovani generazioni. Quindi sarà un, perché non sarà facile, bisogna combattere se si vuol bene a questo Paese, per ridare speranza e voltare pagina el'".La coreografia è all'insegna del "noi". Entrando alla Ex Dogana, uno spazio post industriale usato per vari eventi a Roma, si è accolti da unamanifesto ...