Zingaretti | a ' Piazza grande' stiamo costruendo il nuovo

Zingaretti apre Piazza Grande : "Sarà un lungo cammino - per salvare l'Italia". Martina c'è - valuta se candidarsi : È il giorno di Piazza Grande, la due giorni organizzata da Nicola Zingaretti per lanciare la sua candidatura al Congresso del Pd. "Credo che noi dobbiamo ridare all'Italia una nuova speranza. Chi ha vinto le elezioni il 4 marzo ha iniziato a tradire la fiducia ricevuta, ed è giusto ammetterlo" afferma il governatore del Lazio, "volevano un Paese con meno povertà e più giustizia e in pochi giorni stanno distruggendo le ...

Ognibene : “Pieno sostegno al progetto Piazza Grande di Nicola Zingaretti” : “L’appello di Nicola Zingaretti per continuare a costruire un progetto ampio e solidale, che coinvolga tutte le forze progressiste d’Italia, ci deve vedere insieme in prima linea ed il progetto di Piazza Grande va sviluppato e sostenuto” questo è il pensiero di Daniele Ognibene, Capogruppo LeU al Consiglio Regione Lazio. “Abbiamo contribuito a dar vita con tutte le forze di sinistra a ‘l’alleanza del fare’ e per questo siamo stati premiati ...

Pd - Padoan : “Io in piazza? No - ero fuori Roma. Zingaretti è ottimo candidato ma sono per l’unità del partito” : “Io in piazza ieri col Pd? No, ero fuori Roma”. Così a 24 Mattino (Radio24) il deputato del Pd, Pier Carlo Padoan, risponde alla domanda se ha partecipato alla manifestazione dem nella Capitale. Sul congresso e sulla candidatura di Nicola Zingaretti, l’ex ministro dell’Economia dichiara: “sono per un Pd unito. Zingaretti è un ottimo candidato, ma la scelta va fatta con tutti i candidati in campo”. Scetticismo sulla manovra ...

Pd in piazza - Zingaretti : “Basta parlar male dei nostri colleghi”. Delrio : “Candidarmi al congresso? Non mi convinceranno” : Un’opposizione dura e forte per contrastare il governo M5s-Lega. Con questo obiettivo il Pd è sceso in piazza a Roma. Ma per politiche alternative da proporre servono anche uomini e donne pronte a candidasi alla segreteria dem e a pochi mesi dal congresso in campo c’è solo Nicola Zingaretti, che arrivando in piazza del Popolo chiarisce: “Una delle grandi novità che dobbiamo introdurre è smetterla per quanto mi riguarda di andare in tv o sui ...