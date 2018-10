Yemen | raid coalizione saudita | 17 morti

L'ONU chiede all'Arabia Saudita di fermare i raid in Yemen in cui muoiono bambini - : Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia , UNCRC, ha chiesto all'Arabia Saudita di fermare i raid aerei in Yemen durante i quali muoiono i bambini, si legge in un comunicato a ...

Yemen : 7 civili morti in raid saudita : ANSA, - BEIRUT, 17 SET - E' di sette civili uccisi il bilancio - non verificabile in maniera indipendente - di raid aerei della Coalizione a guida saudita in Yemen. Lo riferisce la tv panaraba al ...

Yemen : raid scuola bus - scuse sauditi : ROMA, 1 SET - La Coalizione a guida saudita in Yemen ha chiesto scusa in un comunicato per gli "errori" commessi nel bombardamento che ha causato la morte di oltre 40 bambini a bordo di uno scuolabus ...

Yemen - 22 bambini uccisi in raid : Onu chiede indagine : L'Onu ha condannato l'uccisione di almeno 22 bambini e quattro donne in Yemen nei raid aerei sauditi. Il segretario generale delle Nazioni Uniti, Antonio Guterres, ha chiesto un'indagine indipendente ...

Yemen - RAID SAUDITA CONTRO SCUOLABUS : 43 MORTI/ Ultime notizie : molti bambini uccisi - "attacco legittimo" : YEMEN, attacco a uno SCUOLABUS: 39 MORTI. Al Jaazera racconta il bombardamento e come tra i MORTI ci siano quasi esclusivamente bambini. Nelle prossime ore ulteriori novità, moltii feriti.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:38:00 GMT)

Yemen - raid saudita contro uno scuolabus : almeno 43 morti - quasi tutti bambini : almeno 43 bambini morti, molti dei quali sotto i dieci anni di età, e altre 50 persone ferite. Questo il bilancio provvisorio stilato dalla Croce Rossa Internazionale, in seguito ai raid aerei che oggi hanno colpito uno scuolabus e un affollato mercato nella provincia di Saada, nel nord dello Yemen. L'attacco, secondo leader tribali locali, è stato sferrato dalla coalizione a guida saudita. In precedenza l'Arabia saudita aveva reso ...

Yemen - raid colpisce un bus : 43 morti. È strage di bambini | : L'attacco avrebbe colpito il mezzo e un affollato mercato nella provincia di Saada, nel nord del Paese. Secondo un'emittente televisiva locale, la responsabilità sarebbe della coalizione a guida ...